Rodríguez Machado cruzó a Llaryora por las "zonas frías": "No se va a subsidiar más para climatizar la pileta o el sauna"

La diputada nacional Laura Rodríguez Machado (La Libertad Avanza) respondió con dureza al gobernador Martín Llaryora tras sus declaraciones sobre el impacto de la reforma de subsidios de zonas frías en Córdoba. El mandatario había afirmado que 600.000 hogares cordobeses perderían beneficios de hasta el 50% en sus facturas de gas. Para la legisladora, esa información es falsa.

"Le digo al gobernador de la provincia de Córdoba que da información incorrecta a los medios y tengo cómo probarlo. Es absolutamente mentira", afirmó Rodríguez Machado.

Subsidios focalizados, no eliminados

La diputada explicó que la reforma no implica la eliminación del beneficio, sino su redireccionamiento. "La definición es que los subsidios no se van a cortar y van a ir direccionados específicamente para los sectores vulnerables, para aquellos que realmente lo necesitan", señaló.

Llaryora advirtió que sacar a Córdoba de la zona fría “será un golpe durísimo al bolsillo de los cordobeses”

Según su lectura, el cambio central es pasar de un esquema geográfico —donde el beneficio se otorgaba por vivir en una zona determinada— a uno basado en la situación económica de cada hogar. "Lo que estamos haciendo es que los subsidios van a las personas que realmente lo necesitan, no va a aquellos que pueden pagar la tarifa normal", precisó.

Cómo mantener el beneficio

Para acceder al subsidio bajo el nuevo esquema, los ciudadanos deben inscribirse en un registro habilitado por el gobierno nacional y acreditar condiciones de vulnerabilidad: ingresos inferiores a tres canastas básicas, presencia de personas con discapacidad en el hogar o residencia en barrios populares, entre otros requisitos.

"Todos los cordobeses que tengan las condiciones de vulnerabilidad van a seguir teniendo una bonificación sobre la tarifa", aseguró Rodríguez Machado. Y agregó: "El gobierno desde el año pasado ha generado una página donde hay que anotarse y si cumple los requisitos, van a seguir teniendo el subsidio".

Chau a las "Zonas Frías" en Córdoba

La legisladora cuestionó el sistema vigente hasta ahora y apuntó contra la ampliación de zonas frías realizada durante el kirchnerismo, a la que calificó de medida electoralista. En su visión, ese esquema terminó beneficiando a sectores de altos ingresos.

"No se va a subsidiar más a todos aquellos que no lo necesitan para climatizar tal vez la pileta cubierta o el sauna de su domicilio", afirmó. Y completó: "Los subsidios lo pagamos todos, aún aquellos que no tienen gas. La verdadera justicia social es darle los subsidios a quienes lo necesitan, no a los ricos".

Rodríguez Machado señaló además una paradoja del esquema actual en la provincia: el beneficio de zonas frías alcanza solo a 13 departamentos del sur cordobés —los más desarrollados económicamente—, mientras que el norte provincial, con mayores índices de pobreza, queda excluido. Ese dato, dijo, refuerza el argumento de que la distribución actual carece de criterio social.

La diputada indicó que el proyecto cuenta con despacho de mayoría en el Congreso, con consenso transversal en torno a la necesidad de focalizar los subsidios. Anunció además que el oficialismo impulsará campañas de difusión para que los ciudadanos que califiquen puedan registrarse y conservar el beneficio antes de que la reforma entre en vigencia.