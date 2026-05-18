El 'Cuti' Romero ya está en Córdoba para la final de Belgrano-River



Cristian Romero aterrizó en Córdoba con una promesa encima. La había dejado escrita días atrás, en una publicación de Belgrano, cuando el equipo de Ricardo Zielinski acababa de meterse en la final: “Ahí estaremos”. Y estuvo. El campeón del mundo apareció este lunes por la mañana en el aeropuerto, después de cruzar el Atlántico desde Inglaterra, para sumarse a la corriente de entusiasmo que arrastra al club.

No llegó como una figura distante. Los hinchas lo frenaron apenas lo vieron. Hubo fotos, saludos y sonrisas cansadas. El viaje era largo. También la celebración. Romero viene de quedar al margen del cierre de temporada con su equipo por una lesión, pero eligió Córdoba igual. Eligió Belgrano.

Su presencia explica algo más grande que una visita. Habla del momento que vive el Pirata. De un equipo que volvió a convocar incluso a los que están lejos. Zielinski armó un Belgrano áspero, competitivo y convencido. Uno capaz de meterse en una final después de sacar a Argentinos Juniors en La Paternal y de instalar una ilusión que atraviesa generaciones.

Hasta Luis Fabián Artime lo contó apenas terminó la semifinal. Dijo que Romero lo había felicitado y que le pidió “hacer historia”. Después remató con una frase que terminó de pintar la escena: el domingo, en el Kempes, el defensor verá la final a su lado.

Belgrano jugará el partido decisivo ante River el 24 de mayo, con las dos hinchadas en las tribunas. Pero antes de que ruede la pelota, ya consiguió algo difícil de medir. Hizo volver a casa a uno de los futbolistas más importantes del país para acompañarlo en el día más grande de los últimos años.



