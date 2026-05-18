Trabajadores estatales denuncian retenciones salariales de Bancor: “Hay un abuso del banco y no hay quien lo pare”

Empleados de la salud pública de Córdoba advirtieron sobre situaciones de sobreendeudamiento y descuentos automáticos sobre sus haberes, en medio de reclamos por refinanciaciones y adelantos salariales otorgados por el Banco de Córdoba. Según señalaron, hay trabajadores que dejaron de utilizar sus tarjetas hace meses y aun así continúan sin percibir salario.

La situación fue expuesta por Estela Jiménez, secretaria adjunta de la Unidad de Trabajadores de la Sanidad (UTS), durante una entrevista con Punto a Punto Radio, donde aseguró que “hay más del 30% de compañeros endeudados y más del 30% de compañeros que no reciben sueldo, que el banco les retiene la totalidad de su sueldo”, sostuvo.

La representante sindical aseguró que muchos empleados públicos utilizaron adelantos salariales y tarjetas de crédito para afrontar gastos esenciales. “Con la tarjeta nuestros compañeros no se están pagando un viaje ni un televisor de 80 pulgadas, están pagando la comida, sacando el adelanto de sueldo para pagar el alquiler”, expresó.

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Giménez cuestionó el sistema de cobro automático que Bancor aplica sobre las cuentas sueldo de empleados públicos y jubilados. “El Banco Provincia de Córdoba se cobra solo. Antes que nos depositen el sueldo, ya está hecho el descuento de la cuota de la tarjeta”, afirmó.

Según explicó, la entidad descuenta automáticamente el pago mínimo o el total de la tarjeta de crédito y luego suma cargos vinculados a refinanciaciones y adelantos salariales. “Vos lo podés sacar desde el día que cobraste el sueldo y te lo cobra inmediatamente al mes siguiente, con un interés”, indicó.

La delegada también señaló que hubo trabajadores que recibieron aumentos en sus límites crediticios pese a no contar con capacidad de pago suficiente. “Había casos de tarjetas con 12 millones de pesos cuando equivalía más o menos a seis o siete sueldos”, sostuvo.

Refinanciaciones

Giménez aseguró que muchos trabajadores refinanciaron sus deudas, pero que el banco continúa realizando descuentos superiores a las cuotas acordadas. “El banco cuando refinancia las deudas las hace tan grandes y no respeta el cobro de la cuota”, señaló.

Además, afirmó que existen casos de empleados que dejaron de usar la tarjeta hace meses y aun así continúan sin percibir salario. “Hay compañeros que habían dejado de consumir con la tarjeta desde octubre del año pasado y se han llevado cuatro meses sin cobrar sueldo”, indicó.

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La dirigente sindical también cuestionó que, según denunció, el banco descontó adelantos salariales pese a haberse comprometido a no afectar un bono otorgado por la Provincia. “El banco dijo que no iba a efectuar ningún tipo de cobro con este bono y les cobró el adelanto de sueldo”, expresó.

Giménez insistió en que los trabajadores no encuentran soluciones efectivas y denunció abusos por parte de la entidad financiera. “Hay un problema del banco, hay un abuso del banco y no hay quien lo pare”, afirmó.

También cuestionó descuentos vinculados a cuotas alimentarias y sostuvo que existen retenciones que afectan el total de los haberes. “Es ilegal que le saquen el 100% del salario”, concluyó.

La respuesta de los gremios

En ese contexto, el titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), Sergio Castro, confirmó en Punto a Punto Radio que los gremios mantienen conversaciones con el Gobierno provincial y Bancor para revisar las condiciones de refinanciación y reducir el impacto de los descuentos sobre los salarios.

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“Lo que nosotros estamos planteando es que la gente pueda implementar una refinanciación de su deuda con una tasa de interés mucho más baja”, afirmó Castro. Además, sostuvo que los sindicatos pidieron que no se descuenten cuotas alimentarias, salarios familiares ni haberes destinados a hijos con discapacidad.

El dirigente también cuestionó la pérdida de poder adquisitivo de los estatales y aseguró que la situación de endeudamiento está directamente vinculada a las dificultades para llegar a fin de mes. “El dinero no alcanza, todo aumenta y las cosas se complican”, expresó.