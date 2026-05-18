Crece el pesimismo: dos de cada tres argentinos no creen que Milei pueda seguir bajando la inflación

La inflación acumulada en el primer cuatrimestre de 2026 ya superó la previsión oficial para todo el año y comenzó a erosionar uno de los principales activos políticos del gobierno de Javier Milei. Según una encuesta nacional de la consultora Delfos, dos de cada tres argentinos no creen que el Presidente pueda seguir reduciendo la inflación, mientras que apenas un 29% considera que sí podrá lograrlo.

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El relevamiento se conoció luego de que el Indec informara una inflación mensual de 2,6% en abril, con una suba acumulada de 12,3% en los primeros cuatro meses del año y un incremento interanual de 32,4%. El presupuesto nacional había proyectado una inflación anual de 10,1%, una meta que quedó ampliamente superada.

Desde Delfos advirtieron que el deterioro de la confianza representa un quiebre para el relato económico oficial. “Cuando más de siete de cada 10 dicen no creer en la inflación del Indec y dos tercios no creen que el Gobierno pueda reducirla aún más, se rompe una pieza clave del dispositivo político libertario: la idea de que, aunque cueste, ‘lo peor ya pasó’”, señaló el informe.

Crisis de confianza

La consultora ubicó el punto de inflexión en febrero de 2026, luego de que el Gobierno suspendiera la actualización metodológica prevista para el Indec, situación que derivó en la salida de Marco Lavagna del organismo.

A partir de ese momento, creció de manera sostenida la desconfianza sobre los datos oficiales. Según Delfos, entre febrero y abril aumentó de 59% a 72% el porcentaje de personas que no cree en la inflación publicada por el Indec, mientras que la confianza cayó nueve puntos porcentuales en el mismo período.

En la misma línea, el último informe de QMonitor indicó que casi dos tercios de los argentinos consideran que el Gobierno no está logrando controlar la inflación, mientras que el optimismo permanece por debajo del 30%.

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Preocupación creciente

El aumento de precios volvió además a ubicarse entre las principales preocupaciones sociales. La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés registró que la inflación concentra el 22% de las menciones entre los problemas prioritarios del país.

Por su parte, la consultora Reale-Dalla Torre mostró que la inflación se mantiene dentro del top cinco de preocupaciones ciudadanas, con cerca del 35% de menciones entre marzo y abril.

El estudio de Atlas Intel & Bloomberg también detectó un rebote de las referencias a inflación y altos precios desde febrero, consolidando el problema dentro de las principales inquietudes económicas de la población.

Consumo y recesión

El Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (Ietse), que había anticipado el dato de inflación de abril, advirtió que la desaceleración actual no responde a una recuperación económica genuina.

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“La persistencia inflacionaria, combinada con la caída del salario real, impacta de forma directa sobre los hogares, especialmente en los segmentos de ingresos bajos y medios, limitando severamente su capacidad de consumo”, sostuvo el informe.

Delfos concluyó que el Gobierno enfrenta un deterioro no solo en el presente económico, sino también en las expectativas futuras. “El Gobierno no sólo pierde apoyo presente, sino también autoridad para narrar el futuro y credibilidad para explicar el presente”.