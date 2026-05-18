El 60% de los empleados públicos cordobeses deberá ser rescatado por la Provincia por deudas con Bancor

El Gobierno de Córdoba pondrá en marcha un esquema de refinanciación destinado a empleados públicos provinciales que mantienen altos niveles de endeudamiento con Banco de Córdoba, en un contexto de creciente presión financiera sobre miles de trabajadores y un deterioro en los balances de la entidad bancaria.

La medida comenzó a implementarse con efectivos de la Policía de Córdoba y, según datos oficiales, ya registra unos 3.500 adheridos. Ahora, el plan se extenderá al resto de la administración pública provincial.

BANCOR: cómo son los planes de refinanciación para empleados públicos endeudados

El dato que encendió las alarmas dentro del Centro Cívico fue el nivel de ingresos comprometidos por deudas financieras: el relevamiento realizado por la Provincia detectó que una porción significativa de empleados públicos destina más de la mitad de su salario al pago de créditos, adelantos y consumos realizados con tarjeta.

Entre los casos más comprometidos aparecen 19 mil docentes activos y más de seis mil jubilados docentes. A eso se suman más de 11 mil empleados de la administración pública afiliados al SEP y casi cinco mil jubilados en la misma situación.

En hospitales provinciales, otros 3.600 trabajadores activos también tienen ingresos fuertemente afectados por descuentos automáticos vinculados a deudas financieras.

Cómo funcionará el plan

El esquema diseñado por la Provincia junto a Bancor busca unificar pasivos mediante un nuevo préstamo que absorba la deuda previa de cada trabajador.

La intención oficial es reducir el peso mensual de las cuotas y evitar que superen el 30% del salario. Para eso, se ofrecerán planes de hasta 48 cuotas fijas con tasas cercanas al 79% efectivo anual para determinados plazos.

Gran parte del endeudamiento se concentra en tres herramientas financieras utilizadas de manera recurrente por empleados públicos: consumos con la tarjeta Cordobesa, adelantos salariales y préstamos personales.

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En muchos casos, los descuentos automáticos terminan absorbiendo buena parte del sueldo apenas se acredita.

Bancor cerró 2025 con pérdidas y aumento de la mora

La decisión política llega en paralelo a un escenario complejo para las finanzas de Bancor. Según los estados contables correspondientes a 2025, la entidad provincial registró pérdidas por más de 72 mil millones de pesos, luego de haber cerrado el año anterior con ganancias.

El deterioro también se reflejó en el crecimiento de la morosidad y en el aumento de previsiones por posibles créditos incobrables. El índice de mora superó el 7% al cierre del ejercicio y las previsiones por pérdidas crediticias crecieron con fuerza, especialmente en segmentos ligados al consumo minorista, como tarjetas de crédito y préstamos personales.

La refinanciación aparece así como un intento del gobierno de Martín Llaryora de descomprimir una situación que ya impacta de lleno sobre el poder adquisitivo de miles de familias cordobesas.