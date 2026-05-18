“Subió por las rejas y le apoyó un cuchillo en el pecho”: crece el miedo por robos en edificios de General Paz y Cofico

Vecinos de Barrio General Paz y Barrio Cofico denuncian una seguidilla de robos en edificios con una modalidad que se repite: delincuentes que trepan rejas, clonan accesos magnéticos y estudian los movimientos de los departamentos antes de entrar. Los ataques ocurrieron a plena luz del día y reactivaron el reclamo por mayor presencia policial en la zona.

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El último episodio ocurrió el miércoles cerca de las 14.30, cuando un delincuente ingresó a un edificio, esperó que no hubiera movimiento y escaló por las rejas de un comercio hasta un departamento del primer piso.

“Subió usando las rejas como escalera. Entró al departamento de la vecina, la amenazó con un cuchillo y le pidió plata y teléfonos”, contó Fabricio Montoya, comerciante de la cuadra, en diálogo con Perfil Córdoba.

POMPEYA. Comercio donde el ladron subio las rejas.

Según relató, el ladrón permaneció dentro del edificio durante varios minutos y luego escapó “como si nada” por el mismo lugar por donde había entrado. “De dos a cuatro de la tarde acá no pasa nadie. No hay policía ni movimiento”, aseguró.

“Estuvo mirando antes de entrar, esperando el momento. Después se trepó y amenazó a la mujer dentro del departamento”, relató Lucila, otra vecina del edificio.

Pero el temor en la zona no se limita a este hecho. Los vecinos aseguran que desde hace más de un año se repite una modalidad similar en distintos edificios de General Paz y Cofico: delincuentes que logran acceder mediante PIN o llaves electrónicas clonadas y que actúan incluso cuando hay personas dentro de los departamentos.

Candela, fotógrafa y víctima de un robo ocurrido el año pasado en el mismo edificio, aseguró que los delincuentes ingresaron con un acceso magnético asociado a un departamento vacío. “Me reventaron la puerta y me llevaron todos mis equipos de trabajo”, recordó.

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La joven explicó que, días antes del robo, los mismos sospechosos habían ingresado al edificio y sustraído una bicicleta. “Te estudian. Saben cuándo entrás, cuándo salís y no necesitan forzar la puerta para entrar”, afirmó.

Los vecinos incluso aseguran reconocer a los sospechosos por cámaras de seguridad y por imágenes compartidas entre consorcios del sector. “Pasó más de un año y siguen robando igual”, sostuvo Candela.

“No podía dormir. Cada ruido me hacía pensar que habían vuelto a entrar”, contó. Y agregó: “Vivís preso en tu casa. Pensás que estás seguro porque es un edificio y no, entran igual”.

El reclamo apunta ahora a reforzar controles y presencia policial en horarios donde, según denuncian, las cuadras quedan prácticamente vacías. “Vos decís -bueno, estoy en un edificio, en un barrio residencial, estoy en un último piso, estoy segura-, pero no. Son exactamente las mismas personas. Eso son los mismos que entronan ahora. Los reconocí, usan zapatillas muy grandes, barbijo, bien vestidos, se hacen psar por pintores o entran”, resumió una de las vecinas afectadas.