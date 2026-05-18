El duelo electoral que se viene: Milei, Macri o Bullrich, qué dicen las encuestas

Un nuevo estudio de la consultora Zuban Córdoba y Asociados revela que, aunque crecen las especulaciones dentro del llamado “círculo rojo” sobre un eventual desgaste político de Javier Milei, todavía no aparecen figuras capaces de disputarle con éxito el núcleo duro de apoyo libertario. El informe también muestra que ni Patricia Bullrich ni Mauricio Macri logran ampliar su base electoral más allá del espacio ya consolidado por el Presidente.

El trabajo analiza la “potencialidad de voto” de las principales figuras del oficialismo y del PRO. En la introducción del documento, los analistas describen un clima de creciente ansiedad política y económica entre las élites empresariales y dirigenciales. “El círculo rojo de Argentina suele ser precoz con respecto a sus deseos. Se ilusiona rápido y se desenamora aún más rápido”, sostiene el informe al referirse al vínculo entre sectores de poder y el fenómeno Milei.

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La consultora advierte que en las últimas semanas crecieron las versiones sobre posibles candidaturas alternativas al actual Presidente, aun cuando resta más de un año y medio para las elecciones. Sin embargo, los datos no parecen acompañar esa búsqueda. “Ni Macri ni Bullrich logran pescar por fuera del espacio que ya consolidó Javier Milei”,señala el estudio.

Milei conserva el núcleo duro

Según el relevamiento, el 57,2% de los encuestados afirma que no votaría a Milei, mientras que un 18,7% asegura que lo votaría y un 12,7% dice que tiene un “voto seguro” hacia el mandatario.

La fortaleza del Presidente aparece especialmente marcada entre quienes ya lo acompañaron electoralmente. Entre quienes votaron a Milei en primera vuelta en 2023, el 79,5% mantiene predisposición positiva hacia él, mientras que entre los votantes de Sergio Massa el rechazo alcanza el 94,6%.

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El estudio también muestra diferencias etarias importantes. Los jóvenes de entre 18 y 30 años son el segmento donde Milei conserva mejores niveles relativos de apoyo: allí el rechazo baja al 43%, mientras que la predisposición positiva supera el 45%. En cambio, entre los mayores de 60 años el rechazo escala por encima del 63%.

Bullrich y Macri, atrapados en el mismo electorado

El informe sostiene que tanto Bullrich como Macri comparten prácticamente el mismo universo electoral del mileísmo, sin capacidad de expansión propia. En el caso de Bullrich, el 56,4% asegura que no la votaría, mientras que apenas el 18,1% declara tener “voto seguro” hacia ella.

Los números muestran además una fuerte dependencia del electorado libertario. Entre quienes votaron a Milei en el ballotage, Bullrich conserva una imagen relativamente competitiva, pero entre votantes peronistas su rechazo supera ampliamente el 90%.

La situación de Macri es similar. El expresidente registra un rechazo del 56,8%, mientras que solo un 20,1% mantiene “voto seguro” hacia su figura. Entre quienes votaron a Milei, Macri retiene niveles aceptables de potencialidad electoral, pero el informe remarca que tampoco consigue perforar otros espacios políticos.

El riesgo del “mileísmo sin Milei”

Uno de los conceptos centrales del documento es la discusión sobre la posibilidad de un “mileísmo sin Milei”, una idea que, según los consultores, comienza a circular entre sectores económicos y políticos que buscan preservar el rumbo económico sin depender exclusivamente de la figura presidencial.

Sin embargo, el estudio pone en duda la viabilidad de esa estrategia. “¿Será algo atractivo para los argentinos? ¿O la profunda crisis económica habrá generado también un rechazo a ese concepto?”, se preguntan los autores.

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La conclusión de la consultora es que el oficialismo todavía conserva centralidad política pese al desgaste, y que la discusión prematura sobre sucesores podría incluso debilitar más a quienes intentan posicionarse. “Las candidaturas tempranas suelen tener poco tiraje. Ninguna candidatura resiste 16 meses de desgaste”, advierte el informe.