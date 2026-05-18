Trabajadores de la sanidad realizan un paro de 48 horas en Córdoba: sanatorios afectados y horarios de la medida

Trabajadores de la sanidad privada comenzaron este lunes una medida de fuerza de 48 horas en distintos centros médicos de Córdoba ante la falta de pago completo de salarios y sumas pendientes desde hace meses.

El conflicto impacta en cirugías programadas, atención en consultorios y servicios de laboratorio en el Sanatorio Aconcagua, el Sanatorio Santo Tomás y el laboratorio Biolab.

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Desde ATSA Córdoba señalaron que hasta el viernes solo se había abonado una parte de los haberes y que, pese a depósitos realizados durante el fin de semana, todavía quedan montos sin acreditar y sin fecha confirmada de pago. “La gente se cansó después de más de un año de irregularidades”, sostuvo Mario Molina, integrante de la conducción gremial, en declaraciones a Cba24n.

La deuda acumulada, según denunciaron, supera los $740 mil por trabajador.

La modalidad del reclamo incluye paros de cuatro horas por turno: durante la mañana se realizan entre las 6 y las 10, mientras que por la tarde comienzan desde las 14. En el turno noche también hay cese de actividades programadas.