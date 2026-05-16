El universo visual del Indio Solari: desembarcó “BRUTTO” en el MMAU

El dibujo, la pintura y la historieta fueron el refugio creativo del Indio Solari mucho antes de que su voz se convirtiera en el emblema del rock argentino.

Esa pulsión estética, que lo llevó a formarse en la Universidad de Bellas Artes de La Plata, encuentra hoy un nuevo canal de expresión a través del arte digital.

El pasado viernes 15 de mayo, el Museo Metropolitano de Arte Urbano (MMAU) dejó inaugurada “BRUTTO”, una exposición que invita a desentrañar la dimensión visual de un artista tan prolífico como hermético.

La exhibición, que ya transitó por espacios como el Museo MAR de Mar del Plata y Arthaus en Buenos Aires, propone un recorrido por 14 obras digitales de gran formato junto a una selección de 42 fotografías de Edgardo Andrés Kevorkian (KVK), quien ha documentado la historia reciente de Solari y Los Fundamentalistas.

El montaje se completa con proyecciones del histórico recital en Huracán de 2022 y una ambientación sonora con audios del propio artista.

El origen de un ejercicio lúdico

Para Bárbara Maier, curadora de la muestra y colaboradora cercana de Solari, este proyecto es el resultado de un proceso que comenzó a gestarse antes de la pandemia. “Indio empezó a hacer este tipo de intervenciones sobre técnica de fotomontaje. Él tiene un largo historial dentro de las artes visuales porque pintó mucho de joven e ilustró revistas en la década de 1970”, explica Maier.

Según la curadora, cuando el material alcanzó un volumen considerable, fue el propio Solari quien propuso formalizar la exposición: “Nos comentó que tenía ganas de hacer una muestra, que ya tenía una cantidad suficiente de obras y que le gustaba el material que estaba armando”.

Recitales, backstages y escenarios emblemáticos. Una selección de 42 fotografías de Edgardo Andrés Kevorkian (KVK) acompañan las obras del Indio Solari.



El título de la muestra, “BRUTTO” responde a una búsqueda de disrupción frente a los cánones establecidos.

En este sentido, Maier detalla que la temática surge de la vida cotidiana del artista: “La mayoría de las obras surgen de imágenes que son selfies o reflejos de su cotidianidad y su espacio de trabajo. Sobre eso empieza a hacer intervenciones lúdicas, incorporando elementos de otros lugares”. El nombre, entonces, aparece como un manifiesto de lo que está “disonante respecto del academicismo”, algo que habita los márgenes y los bordes de la técnica convencional.

Un diálogo entre la ciudad y el museo

La llegada de la muestra a Córdoba se produce en un momento de alta efervescencia para el público local, ante la inminencia del concierto de Los Fundamentalistas en Jesús María, el próximo 23 de mayo.

Para Fernando Sánchez, director del MMAU, la concreción de este desembarco fue producto de una alineación de voluntades. “Vimos la muestra cuando fue a Mar del Plata e inmediatamente nos interesó. Luego, por gente en común que hoy trabaja en la producción de la banda, apareció la necesidad de ellos de querer traerla y la decisión fue instantánea”, relata Sánchez.

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El director destaca que el perfil del museo, orientado a la cultura urbana y disruptiva, funciona como el contenedor ideal para esta muestra. “Es un match perfecto entre la propuesta de BRUTTO y el MMAU porque nosotros laburamos siendo un poco disruptivos en el concepto tradicional de los museos”, asegura.

La expectativa de concurrencia es tal que el museo ha decidido ampliar sus horarios, funcionando de lunes a lunes, e incluso adelantando la apertura del museo el sábado 23 para recibir a los contingentes que viajen hacia el show de Jesús María.

Cruce de audiencias y mística participativa

Uno de los aspectos más singulares de “BRUTTO” es su capacidad para atraer a un público que no suele frecuentar las instituciones culturales tradicionales.

“Lo que venimos conversando con todos los espacios es que atrae un público novedoso. Personas que por ahí no tienen un consumo cultural habitual de museos se acercan por la presencia de las obras de Indio”, señala Maier.

Al mismo tiempo, la curadora destaca que el público asiduo de museos se acerca atraído por la curiosidad de conocer esta faceta “variopinta” de un artista multidisciplinario.

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La experiencia en el MMAU incluirá además una dimensión participativa: paneles intervenidos donde los asistentes podrán dejar mensajes, dibujos o dedicatorias. Maier asegura que existe una “retribución grande del público”, y que la intención es recolectar esas expresiones para hacérselas llegar al músico.

La muestra permanecerá abierta hasta el 7 de junio, con entrada libre y gratuita.

Curadora y Director. Bárbara Maier, curadora de la muestra BRUTTO y Fernando Sánchez, director del Museo Metropolitano de Arte Urbano. (Foto Fino Pizarro).