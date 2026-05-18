Encuesta: El peor mes digital de Milei

Una encuesta digital, realizada por AdHoc, mostró los peores resultados para Javier Milei en términos de conversación digital. Además de haber llegado a casi un 60% de desaprobación, la positividad tocó el piso más bajo hasta ahora, con solo un 32%. Sumado a eso, la brecha entre menciones negativas y positivas es cada vez más amplia.

Luego del período electoral de octubre de 2025, el volumen de conversación sobre el presidente cayó drásticamente, lo cual es esperable, pero las menciones volvieron a niveles similares a los períodos críticos de ese año. Es decir, se habla menos y peor.

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Una de las principales explicaciones es la figura de Manuel Adorni y el estallido de su escándalo, hace ya más de un mes.

Eso marcó, además, el protagonismo digital del jefe de Gabinete, que estuvo en niveles récord de menciones por segundo mes consecutivo. En comparación con febrero, la conversación digital sobre Manuel Adorni subió un 548% en abril, incluso cuando ese mes tuvo casi 500.000 menciones menos que en marzo.

El pico se dio en su presentación ante la Cámara de Diputados, en su primer informe de gestión. A pesar de que las filas libertarias cuentan con un fuerte armado en redes sociales, que apoyan a sus dirigentes cada vez que es necesario, e incluso de forma indiscriminada, en esta ocasión no lograron mover el amperímetro del sentimiento digital.

Esta representa la crisis más persistente del gobierno. A las permanentes actualizaciones que tiene el caso se le suma el interés que sigue despertando en la audiencia.

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En el terreno de las redes también se disputaron internas libertarias. La más vistosa fue la de Lilia Lemoine enfrentada con “El Gordo Dan”, que generó 224.000 menciones, número que no llegó a superar ni acercarse a los de Adorni.

Igualmente, lo que sí logró la disputa fue correr del eje a los principales representantes del gobierno, dejando a Luis Caputo en un tercer puesto, seguido de lejos por Sturzenegger y Pareja. En ese sentido, un análisis posible sería la implantación de las discusiones en redes como estrategia para correr los focos.

En caso de haberse tratado de eso, el plan no fue fructífero dado que los picos del jefe de Gabinete se mantuvieron intactos.

El gobierno de la disrupción sin disrupción

En el último tiempo, los temas domésticos y los escándalos coparon, casi por completo, la escena digital, dejando de lado la agenda de gestión. En ese contexto, las promesas que llevaron a Milei a ser presidente, en 2023, se vieron totalmente opacadas.

La baja de la inflación y el discurso “anticasta” fueron sus caballitos de batalla. Sin embargo, 10 meses de suba consecutiva de los precios y el estallido del caso Adorni, entre otros escándalos de corrupción, explican la negatividad de la conversación.

Por ese motivo, de 48.700 menciones a la “casta” en relación con Milei, el 69% fueron negativas, frente a un 20% positivas. Del mismo modo, el 54,2% opinó negativamente respecto de la inflación.

La agenda internacional, que históricamente fue usada por el gobierno a su favor, también se encuentra en una situación particular, en la que las mayorías desaprueban la postura de Milei. La pérdida de control de agenda es tan grande que refugiarse en lo internacional dejó de funcionar. Las comunidades oficialistas dispersaron sus esfuerzos digitales en defenderla.

En este contexto, florecen también los opositores. Axel Kicillof logró más visibilidad que el mes anterior gracias a su viaje a España, los cruces con Milei y, sobre todo, por la interna peronista, logrando una suba del 52%.

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Tanto Cristina Fernández de Kirchner como Mauricio Macri tuvieron una variación negativa, pero otra sorpresa fue Dante Gebel, con un 770% más de impresiones.

En definitiva, en el mes de abril, el sentimiento negativo hacia Javier Milei llegó a un nivel sin precedentes: 57%. Este es el número más alto de toda la gestión. Casi todas las conversaciones que surgieron en torno al presidente fueron en tono negativo.

Adorni resulta ser el pasivo tóxico más dañino para el gobierno a largo plazo. Sumado a los insultos contra el periodismo, el oficialismo pierde la puja digital y se posiciona en una situación problemática.

RG/ff