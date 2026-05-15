La diputada nacional Marcela Pagano denunció este viernes al presidente Javier Milei por presunto encubrimiento e incumplimiento de los deberes de funcionario público, luego de que el mandatario afirmara públicamente que existió un intento de "golpe de estado" contra su gobierno y mencionara además supuestos intentos de coima sin realizar, según la legisladora, una presentación judicial formal. La denuncia fue presentada ante la Justicia federal.

El eje central de la presentación apunta a los dichos de Milei posteriores al triunfo electoral de Manuel Adorni en la Ciudad de Buenos Aires. Durante el reportaje en el streaming Neura, el presidente sostuvo que "hubo claramente un intento de golpe de estado", una frase que Pagano consideró de extrema gravedad institucional.

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En el escrito, la diputada argumentó que esas afirmaciones podrían encuadrarse en el artículo 226 del Código Penal, vinculado a atentados contra el orden constitucional y la vida democrática.

La exintegrante de La Libertad Avanza también cuestionó otro tramo de la entrevista en la que Milei hizo referencia a un presunto intento de soborno vinculado a empresarios. Según la denuncia, si el jefe de Estado tuvo conocimiento de un posible hecho de corrupción, estaba obligado a denunciarlo formalmente. Pagano sostuvo que la conducta descripta por el mandatario podría constituir el delito de cohecho activo, contemplado en el articulo 258 del Código Penal.

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La tensión política entre ambos dirigentes escaló, además, por las declaraciones personales que Milei lanzó durante la misma entrevista. Apuntó indirectamente contra Pagano y su entorno con fuertes descalificaciones, en medio de una creciente interna dentro del espacio libertario.

La diputada ya había impulsado en los últimos meses otras presentaciones judiciales contra dirigentes cercanos al oficialismo, incluidos funcionarios del entorno presidencial.

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La denuncia agrega un nuevo capítulo al conflicto interno que atraviesa el oficialismo desde hace meses y vuelve a trasladar al plano judicial las disputas políticas dentro del universo libertario. El presidente insistió con la idea de una presunta maniobra desestabilizadora contra su gestión y llegó incluso a sugerir vínculos externos detrás de esas acciones.

CS