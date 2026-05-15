Recortes en Salud: Pieckenstainer y Quirós criticaron la "falta de plan" de la Nación

El Congreso Internacional de Salud, organizado por la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales (Confeclisa), tuvo un panel con duras críticas hacia la gestión sanitaria del Gobierno nacional. En el panel titulado "Sostenibilidad del Sistema de Salud", que tuvo como protagonistas al titular de la cartera de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckenstainer, y su par de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, entre otros coincidieron en un diagnóstico duro: la Casa Rosada confunde la "federalización" con un liso y llano ajuste para que los números cierren.

En la jornada de hoy y en paralelo se conoció la publicación en el Boletín Oficial de la Decisión Administrativa 20/2026. A través de esta norma, que dispone una poda general del 2% para todas las áreas de la Administración Pública Nacional, el Gobierno nacional oficializó un recorte de más de $63.000 millones en el presupuesto del Ministerio de Salud. Se trata de una medida de fuerte impacto estructural que afecta de manera directa a los programas vinculados a medicamentos, enfermedades transmisibles, tratamientos de alto costo y las transferencias directas a las provincias.

Pieckenstainer y el costo del "cambio de reglas"

El ministro cordobés fue tajante al describir el impacto que las decisiones de la administración nacional —bajo la órbita de Mario Lugones— tienen sobre los sistemas provinciales. Para Pieckenstainer, la sustentabilidad corre peligro no tanto por la variable inflacionaria, sino por la imprevisibilidad política. "Lo que a vos te deteriora mucho el sistema sanitario son los cambios de reglas, no tanto los cambios de precios. Los cambios de precios te acomodás porque los podés gestionar; los cambios de reglas son muchísimo más difíciles", advirtió.

El funcionario del gobierno de Córdoba apeló a una crudeza inusual para relatar la respuesta del Ministerio de Salud de la Nación ante los reclamos provinciales: "Lo que nos dijo Lugones es: 'No es mi problema, es el problema de ustedes. La salud no es más mi problema'". Ante esto, el cordobés retrucó que esa postura no es suficiente y exigió un rol de liderazgo central, señalando que la Nación debe definir las metas, los programas y la forma de implementar las medidas que atraviesan la salud de todas las jurisdicciones. "Nosotros necesitamos, Mario, que lideres, nos des las directivas, nos digas cuáles son las metas, cuál es el plan", interpeló al funcionario nacional.

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Para ilustrar el desamparo institucional, el ministro recurrió a una cruda analogía automovilística en la que describió que se le exige a las provincias solucionar un problema, como cambiar una goma pinchada, pero sin proveerles el gato, la llave cruz, el auxilio, ni el aire comprimido en la gomería.

A falta de un plan de transición, Córdoba debió salir al cruce de la emergencia con recursos propios para no desproteger a los sectores más vulnerables. Pieckenstainer reveló que la provincia viene desembolsando 6.000 millones de pesos mensuales desde enero a la fecha en tratamientos de cobertura de alto costo, incluyendo oncología, el programa de salud sexual y medicamentos para el VIH que se garantizan en el Hospital Rawson. Asimismo, alertó sobre demoras críticas que ya superan el segundo trimestre para la adquisición de planes básicos esenciales como las vacunas.

"La provincia de Córdoba viene poniendo 6.000 millones de pesos todos los meses de enero a la fecha en tratamientos de coberturas. Arrancamos con 2.000 millones, luego 4.000 millones y ahora estamos en 6.000 millones mensuales. Hemos recuperado el programa de salud sexual, lo vamos a tener que hacer porque los pacientes están acá", precisó en diálogo con Perfil Córdoba.

omo contrapropuesta, defendió un modelo de federalismo cooperativo inspirado en su experiencia laboral en Ontario, Canadá, donde los presupuestos nacionales se distribuyen de manera justa según indicadores demográficos e infraestructura.

Quirós y el "eufemismo" del retiro

Por su parte, Fernán Quirós aportó una mirada macroeconómica y de gobernanza territorial, cuestionando los cimientos de la estrategia libertaria. El ministro porteño abrió su intervención con un interrogante incómodo para Balcarce 50, planteando si verdaderamente se está discutiendo la construcción de una estrategia federal del sistema de salud o si la "federalización" es solo una forma delicada de decir que la Nación se va a retirar del financiamiento debido a una restricción presupuestaria.

"La primer pensamiento que siempre me viene cuando discutimos esto es si estamos discutiendo en serio la idea de construir una estrategia federal del sistema de salud o es una forma delicada de decir me voy a retirar del financiamiento".

Quirós argumentó que el actual sistema resulta "ingobernable" si no se descentraliza la toma de decisiones sobre los efectores nacionales que operan en los territorios.

Para resolver este laberinto, el funcionario de la Ciudad propuso reformas de fondo que modifiquen la estructura de la coparticipación federal a través de una ley o reforma constitucional, estableciendo tasas específicas para el área que garanticen un presupuesto mínimo anual por habitante para coberturas básicas.

Finalmente, Quirós puso el foco en las ineficiencias del sistema actual, asegurando que el mayor ahorro no provendrá del ajuste macroeconómico puro, sino de la erradicación del gasto duplicado, innecesario y desordenado.