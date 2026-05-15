Salió el primer mapa de campos para alquilar en Córdoba: desde los más caros hasta los de mejor rinde

El costo promedio para arrendar un campo agrícola en Córdoba se ubica en 11,5 quintales por hectárea para la campaña 2026/27, según el primer relevamiento que realizó el Departamento de Información Agronómica de la Bolsa de Cereales de Córdoba (DIA-BCCBA) durante abril. El valor representa una baja de 0,5 qq/ha respecto al ciclo anterior y está en línea con el promedio de las últimas cinco campañas.

Sin embargo, la foto en dólares cuenta otra historia. Al valuar esos quintales al precio de cosecha de la soja en mayo de 2027 (que cotizaba a fines de abril en USD 33,1 por quintal según A3 Mercados), el costo esperado trepa a USD 380,7 por hectárea. Eso es un 5% más que el año pasado y sería el valor más alto desde la campaña 2022/23.

El DIA-BCCBA produce este informe con periodicidad anual, al inicio de cada ciclo productivo. Es el primer relevamiento de arrendamientos agrícolas sistemático para la provincia, lo que le da un valor de referencia para el mercado de tierras en Córdoba.

La combinación de una leve caída en quintales y una suba en dólares ilustra cómo el precio internacional de la soja incide directamente en el costo real del arrendamiento, incluso cuando el valor pactado en la moneda del contrato —los quintales— baje. Para los productores que alquilan campos, la ecuación de rentabilidad dependerá en gran medida de cómo evolucione el precio de la oleaginosa de aquí a mayo de 2027.

El sudeste manda, el norte resigna precio

La brecha entre los departamentos más caros y los más baratos es amplia. En el sudeste provincial, Marcos Juárez lidera con un promedio de 18,5 qq/ha, seguido por Unión con 15 qq/ha. En el extremo opuesto, al norte de Córdoba, Río Seco y Tulumba registran los valores más bajos del mapa: 8,5 qq/ha y 9 qq/ha respectivamente.

El departamento Unión es también el que presenta mayor dispersión interna: sus campos van de 8 a 18 qq/ha, lo que refleja la heterogeneidad de calidad de suelos dentro de esa unidad geográfica. Marcos Juárez le sigue en dispersión, con una diferencia de 7 qq/ha entre sus valores extremos.

En comparación con la campaña anterior, los movimientos fueron moderados. Río Primero y Río Segundo fueron los únicos departamentos que aumentaron su promedio: 0,5 qq/ha cada uno.

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Del lado de las bajas, Calamuchita y Unión cedieron 1 qq/ha cada uno. En menor medida, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Totoral y Tulumba retrocedieron 0,5 qq/ha. El resto de los departamentos relevados no registró cambios respecto al ciclo previo.

Cómo se paga: semestral, la preferida

El relevamiento también indagó en las modalidades de pago, y la más elegida es la semestral: 50% a la siembra, 50% a cosecha, con el 28% de los contratos. Le sigue el esquema mensual, con el 21%.

El tercer lugar es compartido: el pago a cosecha y el trimestral concentran cada uno el 17% de los acuerdos. Solo el 5% de los contratos deja la modalidad a determinar por el arrendador.

Un 12% restante agrupa otras formas menos frecuentes: pago adelantado, cuatrimestral, bimestral, variable y pago vencido, entre otros. La diversidad de opciones refleja que no existe un modelo único de contrato y que las negociaciones entre propietarios y arrendatarios contemplan distintos esquemas según las necesidades de cada parte.