Luis Caputo: "Milei ganará por paliza en primera vuelta las elecciones 2027"

El ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, afirmó que el presidente Javier Milei "ganará por paliza en primera vuelta las elecciones 2027".

Además diferenció la actual gestión económica de la de Mauricio Macri en la que él también fue funcionario. “Mucha gente comete el error de relacionar este gobierno con el de Macri, simplemente porque no era peronista. Este gobierno en términos de política económica no sólo es diferente a Macri sino que es lo opuesto", expresó el funcionario.

"Nunca vi un caso más opuesto a Macri"

"Nunca vi un caso más opuesto a Macri y probablemente no debe haber dos casos más opuestos que el de Macri y este. Macri heredó un nivel de déficit muy similar al que heredó el presidente Milei, y el déficit se mantuvo intacto los dos primeros años", agregó en declaraciones al programa "Economía de Quincho" de Cadena 3.

Y luego completó: "No hizo la corrección de lo que yo expliqué en mi primer discurso que era la raíz de los problemas en Argentina que era el déficit fiscal".

También expresó que "hoy ves euforia por invertir en la economía real, esa la parte virtuosa de este modelo" y que "hay cero euforia en lo financiero". "En lo de Macri fue exactamente al revés", puntualizó en diálogo con Damián Di Pace, del que también participaron Gustavo Lazzari, Jorge Giacobbe y Fausto Spotorno.

"No hay por qué seguir pensando que si vos hacés las cosas bien como se están haciendo ahora, las cosas van a salir mal. Pero naturalmente el argentino piensa que van a salir mal porque siempre salieron mal. Esa es la parte que nosotros la tenemos recontra difícil porque heredamos la peor situación económica de la historia, carecemos de la materia prima básica como policymaker que es la credibilidad. Cualquier ministro de Economía o presidente del Banco Central en cualquier país tiene credibilidad, Argentina no lo tiene. Y lo tercero, la gente piensa en términos del pasado", analizó.

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