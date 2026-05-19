Día 891: Santiago Caputo: “¿Qué pasa, ‘General’, que el gobierno liberal está lleno de casta?

Cuando Perón volvió al país, luego de 18 años de exilio, se desató una disputa entre la izquierda peronista, conducida por Montoneros y la ortodoxia o derecha peronista, encabezada por las organizaciones sindicales y representada en la figura de López Rega.

Luego de que Perón eligiese al ala de derecha, Montoneros empezó a formular una teoría. Decía que Perón seguía siendo revolucionario, pero que estaba cercado por Lopez Rega y el entorno de la llamada “burocracia sindical”, que le filtraban información, lo aislaban de cualquier persona que tuviese críticas y se aprovechaba de su avanzada edad y su estado de salud.

Con el tiempo, ese autoengaño fue mutando en táctica política y la teoría del cerco fue una manera de criticar el rumbo del gobierno y al propio Perón sin nombrarlo directamente, lo que dentro del movimiento peronista hubiese sido ser tildado de gorila y traidor directamente. Salvando las distancias históricas, esta situación parece rimar con la actualidad del gobierno libertario, en la que Santiago Caputo al criticar a Martín Menem, está criticando a Karina Milei que conforma un uno indivisible con su hermano, el Presidente.

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Probablemente, al principio del estallido de la interna, el asesor presidencial y las Fuerzas del Cielo no supieran que habían sido perjudicados en el reparto de los lugares en las listas de la última campaña por voluntad del propio Milei. El Presidente dice que no se ocupa de la política, que eso lo delega en su hermana. Pero, creer que no entiende lo que Karina está haciendo, es ridículo. Es más que probable que Santiago Caputo, tratándose de una persona inteligente, advirtiera que el grado de independencia que tiene su sector del Gobierno no entra dentro del verticalismo libertario de subordinación total. Los jóvenes representaban una reacción de los varones sub 35 al feminismo y los valores progresistas y en La Libertad Avanza representar algo es peligroso. Solo hay una cara que representa algo y es Milei, todo el que tenga votos o visibilidad por fuera de él, es aprovechado todo lo que se pueda y ni bien sea posible, ejecutado por Karina Milei. Ese fue el destino de Ramiro Marra, amigo de Santiago Caputo y quien lo presentó con Milei.

Ahora, cuando Santiago Caputo viajó a Estados Unidos a hablar sobre un eventual escenario post-mileista y luego reveló lo de Periodista Rufus para criticar al ala karinista del Gobierno, sabe que en realidad está yendo contra el propio Milei. Un elemento que aporta en esta línea se responde con la siguiente pregunta. ¿Por qué Santiago Caputo cuando descubrió que Rufus era en realidad Martín Menem no fue con Milei a contárselo de manera privada? Es decir, si solo quisiese operar contra Menem, podría haberlo citado a Milei y mostrarle toda la evidencia. Efectivamente, se nota que lo que quiere es condicionar a Milei. Es como los Montoneros cuando le cantaban a Perón: “Qué pasa general, está lleno de gorilas el gobierno popular”. Ahora, las Fuerzas del Cielo no le cantan a Milei, porque evidentemente los usos y costumbres cambiaron, pero si le tuitean algo así como: “Qué pasa que está lleno de casta el gobierno liberal”

Este planteo que hicimos, producto de varios comentarios de nuestras fuentes, puso muy nervioso al propio Santiago Caputo.

Salió primero una cuenta de X ligada a Las Fuerzas del Cielo a intentar instalar la idea de que desde este programa jugamos a favor del otro bando del gobierno, del karinismo. Vamos a leer un tuit.

Este tuit simula una conversación entre integrantes del karinismo, supuestamente antes de bajarnos la orden.

“-che metimos la pata, descubrieron que menem tiene una cuenta para putear al gobierno, que podemos hacer??

-y si le pedimos a fontevecchia que salga con una operación para q hablen de otra cosa??

-mmm pero no va a ser muy obvio??

-naa tranqui somos re disimulados

-mm bueno “

Esto podría ser tomado como las simples conjeturas de un joven activista libertario, si luego no hubiera sido compartido por el propio Santiago Caputo, quien además hizo su propio descargo. Vamos a leerlo.

Obviamente no es necesario leer los insultos, simplemente decir que se nos acusa de decir mentiras y, atención esto, “hacer daño al servicio de una banda de forajidos que creen que el Estado es un botín”.

Obviamente, no somos los únicos a quienes se los acusa de operar a favor del karinismo. El sector de Santiago Caputo estuvo gran parte del día de ayer en X, atacando a medios con esta acusación, entre ellos Clarín, La Nación y Carnaval. Lo curioso es que le asigne esa intención al único medio que fue crítico de Karina Milei desde antes de que su hermano llegara a la presidencia. Veamos esta tapa de la revista Noticias de junio de 2022, cuando Karina hizo la primera razia del partido libertario.

En esta nota la señalamos como la responsable de las expulsiones del partido en aquella época y hablábamos de su costado esotérico.

Lo primero que hay que analizar es el descuido de Santiago Caputo. La columna que él comparte con la que nos acusa de salir a operar para tapar el escándalo de Rufus es del viernes, antes de que este escándalo estallara. Ayer, hablamos del affaire Rufus en cuestión.

Lo segundo, va en lugar de pregunta. ¿Creen realmente que el periodismo está con el ala karinista o es solo un intento por enloquecer al Presidente? Desde el entorno de la Casa Rosada, aseguran que el último enojo del Presidente con el periodismo está motivado por una teoría. Él entiende que la caída de los números de aprobación tienen que ver con que desde el periodismo instalamos un clima pesimista en la población.

Esto se terminó de materializar en la defensa de Espert, quien, según el Presidente, fue perjudicado por el periodismo y ahora habría sido absuelto por la justicia estadounidense cuando no hace falta profundizar en el hecho de que Fred Machado negoció con la fiscalía y se declaró culpable del delito de lavado para que le retiren la acusación de narcotráfico y que los 200 mil dólares que le dio para su campaña a Espert y el uso de su avión privado provenía de dinero del lavado y ¿del lavado de qué delito?

Según una nota de la Política Online, Milei le daría un cargo en una embajada a Espert para resarcir, luego de bajarlo de la candidatura por la supuesta operación del periodismo. Dado que Espert es muy resistido por Karina Milei, ¿será una forma que tiene el Presidente de calmar a Las Fuerzas del Cielo al demostrar que tiene independencia de su hermana?

Lo mismo fue con el retiro de los pliegos de los jueces Greenway y Catania que habían sido propuestos por el ministro de Justicia Mahiques para el fuero penal económico. Caputo le habría advertido a Milei que estos jueces tenían vinculación con la AFA e iban a blindar a Tapia y Toviggino en la causa en su contra.

Mahiques es un nombre importante en todo esto porque fue a quien eligió Karina Milei para el ministerio de Justicia que dirigía Santiago Caputo a través de Amerio, el segundo de Cúneo Libarona. Cuando el sucesor fue Mahiques y no Guillermo Montenegro, a quien quería Caputo se rompió el triángulo de hierro. Es decir, un vértice avanzó sobre el poder de otro.

Esto le reprocha el ala de Santiago Caputo al karinismo cuando muestran el mensaje de Rufus, cuando una semana antes del nombramiento de Mahiques como ministro había publicado un tuit con sus iniciales: “JBM”. Juan Bautista Mahiques mostrando que la designación era obra de ellos.

Lo que siguió después fue que Karina Milei impuso a Sebastián Pareja, su mano derecha en la provincia de Buenos Aires y un hombre odiado por Las Fuerzas del Cielo al frente de la Comisión Bicameral de control sobre la SIDE. Es decir, puso a observar al principal área de Santiago Caputo con el objetivo de encontrar errores para luego tener argumentos para reemplazarlo con alguien propio.

Frente a esta avanzada del karinismo, Santiago Caputo empezó a hacer estos movimientos y ahora le está marcando la cancha a Milei atacando a Martín Menem, mano derecha de Karina en X, el ecosistema de Milei en el que no puede mirar para otro lado.

Quién también quedó adentro de la interna fue el otro Caputo, Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía, tío segundo de Santiago, uno de los criticados por Periodista Rufus, quien rápidamente salió a jurar lealtad con la siguiente declaración.

Esta declaración es importante, más allá de que no hay euforia en la economía real lo cual es obvio, porque abjura de su pasado macrista. En la Casa Rosada están paranoicos y ven las movidas de Macri como una conspiración contra Milei. ¿Hay algún integrante que unirá la conspiración de Macri con estos movimientos de Santiago Caputo?

Veamos el siguiente tuit, es muy sugerente: “La hoja de ruta, no hay nada (ni nadie) más importante que eso. El presidente solía decir en campaña que no era el chef, sino la receta lo que explicaba los problemas argentinos. Hay que proteger la receta del cambio todos los días, ya sea contra enemigos externos o internos”.

Ahora, leamos un fragmento del comunicado del PRO llamado “Próximo Paso”: “Hay que decirlo, el cambio tiene dos enemigos: el populismo de siempre, que promete mucho y destruye todo. Y los que frenan el cambio desde adentro, con soberbia, con arrogancia o pidiendo sacrificios que no están dispuestos a hacer. A los dos los vamos a enfrentar".

¿El parecido es una simple casualidad? ¿Es una forma de Santiago Caputo para atemorizar a Milei?

Lo cierto es que una alianza entre Mauricio Macri y Santiago Caputo sería muy poco probable porque Santiago Caputo fue echado del gobierno de Macri cuando decía que Marcos Peña era comunista y el propio Presidente no era liberal. Más posibilidades de alianzas con Macri sería Luis Caputo quien fue clave en áreas económicas de su presidencia y por eso se explica la sobreactuación del actual ministro de Economía distanciándose del expresidente.

Lo concreto es que efectivamente el Gobierno está roto y puede seguir unido, pero solo por conveniencia, dejaron de ser un equipo y tienen intereses distintos. Santiago Caputo, con vinculación con la CPAC y el trumpismo vía Scaturrice, tiene aspiraciones post-mileistas de largo plazo. Está planteando que hay que cuidar el rumbo y enfrentar a los enemigos externos e internos. Si Martín Menem es un enemigo interno y Menem es la mano derecha de Karina Milei, ¿qué rol le toca a su hermano, el Presidente?

Santiago Caputo y Martín Menem, en guerra: la pelea en redes suma filtraciones y tensión en el Gobierno

Perón terminó su relación con los Montoneros cuando los echó de la Plaza al grito de “imberbes y estúpidos”. Claro que la elección ya había sucedido y los Montoneros no eran precisamente expertos en campañas electorales ni consultoría política. Milei ahora debe enfrentar una decisión. Ceder en lo que pueda ceder con Santiago Caputo para tenerlo dentro hasta la campaña o echarlo ahora. En cualquier caso, él sabe que el asesor tiene sus propias ambiciones y eso en La Libertad Avanza es algo imperdonable.

En el Gobierno se consumará una traición. Cada bando está esperando el momento justo para ser quien la lleve adelante contra el otro, habrá que ver quién tiene más pericia para aplicarla.

Producción de texto e imágenes: Matías Rodríguez Ghrimoldi

MV