En medio de las tensiones internas dentro del Gobierno nacional y las versiones sobre enfrentamientos entre distintos sectores del oficialismo, el consultor político Hugo Haime relativizó el impacto que esas disputas pueden tener en las encuestas y sostuvo que el humor social sigue estando marcado principalmente por la situación económica.

Durante una entrevista en el programa “QR!”, conducido por Pablo Caruso en Canal E, Haime aseguró que las internas libertarias “no existen” para gran parte de la sociedad y que el respaldo o desgaste de Javier Milei continúa dependiendo de las expectativas económicas.

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“La gente no sabe quién es Santiago Caputo, ni Toto Caputo, ni si son parientes”, afirmó el analista político al referirse a las disputas internas dentro del oficialismo.

La economía, el principal termómetro del Gobierno

Según explicó Haime, la caída en la imagen del presidente está directamente vinculada al impacto del ajuste económico sobre la población y no a las peleas políticas dentro de La Libertad Avanza. “Milei sube o baja al ritmo de las expectativas que genera la economía”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que una parte importante de la sociedad comenzó a sentir que el esfuerzo realizado durante el ajuste “no tiene sentido”, aunque aclaró que todavía existe un núcleo de votantes oficialistas que mantiene expectativas de mejora hacia fin de año. “Hay un sector que todavía dice: ‘vamos a darle tiempo hasta fin de año’”, señaló.

El consultor también remarcó que el Gobierno conserva apoyo porque, pese al deterioro económico, todavía no se produjo una explosión social ni una crisis macroeconómica profunda.

Uno de los conceptos más fuertes de la entrevista giró en torno al clima social actual. Para Haime, el oficialismo todavía se beneficia de un estado de “depresión social” que impide una reacción más activa contra el ajuste. “La depresión le conviene al Gobierno mientras no se convierta en bronca”, afirmó.

Según describió, gran parte de la sociedad atraviesa una mezcla de incertidumbre, agotamiento y resignación que dificulta una respuesta colectiva frente a la crisis económica. “La gente trabaja como loca, no sabe cómo seguir y está deprimida respecto del futuro”, analizó.

De todos modos, advirtió que si la situación económica continúa sin mejoras concretas, el desgaste político podría profundizarse en los próximos meses.

Gobernadores, crisis fiscal y caída del consumo

Haime también puso el foco en las provincias y alertó sobre la situación financiera de varios gobernadores, algunos de los cuales —según explicó— podrían enfrentar dificultades para pagar aguinaldos y salarios estatales.

El consultor recordó que varias provincias recibieron adelantos de coparticipación que deberán devolver con intereses antes de fin de año y advirtió que, si no se reactiva el mercado interno, el costo político podría recaer sobre los mandatarios provinciales.

Sin embargo, aclaró que hoy la mayoría de la sociedad sigue responsabilizando principalmente al Gobierno nacional por la situación económica. “La gente le echa más la culpa al Gobierno nacional que a los gobernadores”, explicó.

El caso Fred Machado y José Luis Espert

Sobre el final del programa, el panel también abordó la situación judicial de Fred Machado, el empresario vinculado a la campaña de José Luis Espert que se declaró culpable en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude.

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En ese marco, se analizó cómo podría impactar la causa en la situación política y judicial del exdiputado liberal, mientras avanza la investigación en Argentina por presunto lavado de activos.

Según se explicó en “QR!”, el hecho de que Machado haya aceptado delitos financieros en la Justicia estadounidense podría complicar el expediente que se tramita en San Isidro.

LB/ML