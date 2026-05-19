Santiago Caputo y Martín Menem, en guerra: la pelea en redes suma filtraciones y tensión en el Gobierno

La disputa entre el asesor presidencial Santiago Caputo y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, escaló en las últimas horas en la red social X, tras la difusión de una cuenta anónima que desató acusaciones cruzadas dentro del oficialismo. El episodio, que se intensificó durante el fin de semana, tuvo como epicentro el ámbito digital y dejó al descubierto tensiones entre sectores cercanos al presidente Javier Milei, quien hasta ahora optó por el silencio. El origen: una cuenta, un link y sospechas cruzadas

Qué decían los mensajes de la cuenta anónima atribuida a Martín Menem: "Estás en caída libre, Santiago Caputo"

El conflicto se inició con la viralización del perfil @PeriodistaRufus, una cuenta con poca cantidad de seguidores pero alto impacto político, que publicó críticas hacia Caputo, funcionarios del Gobierno y hasta el propio Presidente. El dato que encendió la polémica fue que un enlace compartido en esa cuenta redirigía a un contenido asociado al Instagram de Menem, lo que fue interpretado por el sector de Caputo como una prueba de vinculación directa.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Tras la acusación, se activó la militancia digital conocida como “Las Fuerzas del Cielo”, alineada con Daniel “Gordo Dan” Parisini, que desplegó una ofensiva en redes con memes, recuperación de tuits borrados y mensajes críticos contra Menem. En pocas horas, la etiqueta del conflicto se volvió tendencia, con cientos de cuentas amplificando la disputa y consolidando una narrativa adversa al titular de Diputados.

Uno de los elementos centrales de la ofensiva fue la recopilación de antiguos mensajes atribuidos a la cuenta en cuestión, donde se cuestionaba al denominado “Triángulo de Hierro” del oficialismo. Entre los posteos difundidos, se destacaban referencias a una supuesta concentración de poder fuera del círculo presidencial, así como anticipos de movimientos políticos, como un eventual cambio en la Jefatura de Gabinete, lo que alimentó sospechas sobre el acceso a información privilegiada.

En medio de la escalada, Menem intentó despegarse del episodio a través de un mensaje enviado a su bloque, donde atribuyó el hecho a un error de un administrador de redes sociales. Según explicó, el enlace cuestionado fue compartido de manera involuntaria y su asociación con su cuenta se debe a una característica técnica de los enlaces. Sin embargo, calificó el episodio como una “canallada” y sugirió la existencia de una operación en su contra.

Un usuario anónimo atribuido a Menem criticó a Caputo y desató una guerra digital

El “factor Toviggino” y la ampliación del conflicto

La polémica sumó un nuevo capítulo con la intervención de figuras vinculadas al streaming político, en particular a un entorno asociado a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA. Un mensaje crítico hacia Caputo por parte de una usuaria conectada a ese circuito fue interpretado por el sector caputista como una señal de coordinación política, ampliando el conflicto hacia actores externos al núcleo libertario.

La filtración del mensaje privado de Menem y las respuestas de dirigentes y militantes libertarios profundizaron la crisis. Referentes digitales cercanos a Caputo cuestionaron la explicación oficial y recordaron antecedentes similares en la política reciente, debilitando la defensa del riojano. A esto se sumaron cruces entre figuras del oficialismo, evidenciando una interna sin conducción clara en el plano comunicacional.

Javier Milei dio una charla ante alumnos de la Universidad de San Andrés

El mensaje de Santiago Caputo: "me iré con el Presidente o cuando él disponga"

Mientras la disputa crece, el presidente Javier Milei se mantiene al margen, con intervenciones mínimas en redes y sin pronunciamientos directos sobre el conflicto. El dato no es menor: en un gobierno donde la comunicación digital es central, la ausencia de arbitraje presidencial deja espacio a una escalada que ya impacta en la dinámica política, incluso poniendo en duda reuniones clave del oficialismo.

Santiago Caputo decidió fijar posición con un mensaje público dirigido a su base de apoyo, en el que ratificó su alineamiento absoluto con el jefe de Estado y endureció su tono frente a la interna. “Para todos los que me escriben con mensajes positivos quiero reafirmarles que voy a defender el proyecto nacional de @JMilei del que sea y me importa poquísimo quién se ofende en el proceso. Llegué acá con el Presidente, me iré con el Presidente o cuando él disponga, y mientras tanto haré mi mejor esfuerzo para cumplir su mandato: hacer Argentina grande otra vez”, expresó vía X.

CS

LT