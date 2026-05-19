Intendente cordobés sobre posible exclusión de la zona fría: "Esto representaría un 100% de incremento en las facturas"

El intendente de Villa General Belgrano, Oscar Santarelli, rechazó la eventual exclusión de “zona fría” de unos 13 departamentos de Córdoba al sostener que tendría “un impacto negativo muy fuerte”.

“Esto tiene una afectación en la economía familiar muy grande porque estamos hablando de incrementos aproximadamente del cien por cien”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.

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Cuál sería el impacto de la exclusión de Córdoba de la zona fría

Además señaló que la medida afectaría “aproximadamente entre 600 y 650 mil hogares”. “¿Por qué digo del cien por cien? Cuando comparamos la tarifa de hoy con respecto a un año atrás, época que comenzó el frío el año pasado también, esto representaría aproximadamente un 100% de incremento en las facturas”, explicó.

Santarelli consideró que “es un nuevo impacto al bolsillo de las economías familiares que le va quitando capacidad de consumo a lo que ya viene sucediendo con el resto de todas las tarifas de servicios públicos, y que afecta directamente a las economías regionales en cada uno de estos lugares”.

“Por eso es que estamos tratando de hacer una defensa de esta ley que comenzó a tener vigencia en el año 2021 y que consideró a 13 departamentos de nuestra provincia como zonas frías, con beneficios que fueron del 30% o del 50% de quita según las condiciones socioeconómicas de cada una de las conexiones”, explicó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.

El jefe comunal explicó que “es un proyecto de ley que tiene en la comisión de la Cámara de Diputados opinión favorable, o sea que se trataría este próximo miércoles en el ámbito de la Cámara de Diputados”.

“Por eso es que en el día de ayer nos hemos reunido la mesa provincia-municipios donde representamos a los intendentes de todos los colores políticos de la provincia de Córdoba y luego también mantuvimos una reunión de todos los intendentes de estos departamentos con el gobernador y autoridades provinciales a fin de evaluar la situación y hacer una petición expresa a los legisladores por Córdoba, a los diputados y senadores por Córdoba sin distinción de color político para que tengan el voto a favor de no excluir”, sostuvo en otra parte de la provincia.

También mencionó que “después dejan un párrafo abierto, la posibilidad de que determinados consumidores puedan volver a pedir el beneficio de acuerdo a la situación socioeconómica”.

“Ahora, esa situación socioeconómica el gobierno nacional ya la tiene a través del ARCA. ¿Por qué excluir a todos, excluir al 100% y después dejar la puerta abierta para que la gente vuelva a pedir cuando ya estamos en el mes de junio prácticamente, en plena temporada de invierno, donde sin ir más lejos, el día de ayer, tuvimos aquí en Villa General Belgrano 6 grados bajo cero?”, se preguntó.

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"Esto es una locura"

“Es seguir esquilmando, es seguir esquilmando la economía familiar que ya viene tan resentida”, enfatizó.

Santarelli consideró que “esto es una locura”. “Pero seguimos tomando medidas que no son, son sin conocimiento de la realidad del interior”, remarcó.

“Nosotros estimamos de que alrededor de cada 10.000 habitantes de una localidad, el impacto va a ser de alrededor de 60 a 70 millones de pesos mensuales, que vamos a quitar en la capacidad de consumo de las familias”, concluyó el intendente de la ciudad del valle de Calamuchita.