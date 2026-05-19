El nuevo mapa exportador de Argentina: las ventas al exterior récord tocando los 100 mil millones de dólares

Argentina va camino a batir su propio récord de exportaciones. Las proyecciones ubican a las ventas externas de 2026 en USD 94.400 millones, por encima del máximo histórico de 2022, cuando el país exportó USD 88.446 millones. El crecimiento interanual ronda el 8,4%.

El número importa, pero más importa lo que hay detrás: por primera vez, el campo no es el único que manda. “Este 2026 no solo marcaría un récord nominal, sino que consolidaría un cambio cualitativo en la composición de las exportaciones argentinas. A la fortaleza tradicional del agro se suma con peso creciente el aporte de Vaca Muerta, la minería metalífera y el litio”, subrayó la directora de Operaciones de ABECEB, Natacha Izquierdo.

El resultado proyectado le permitiría a la Argentina cerrar 2026 con un superávit comercial cercano a los USD 17.000 millones. En términos de PBI sigue estando por detrás del 2022 (14,6% frente al 12,5% proyectado para 2026) producto de una economía hoy mayor en dólares.

“Esta dinámica es producto de una conjugación virtuosa: una geopolítica en la que el acceso a la energía y minería es una prioridad y un proceso de inversiones y mejora de los marcos regulatorios (RIGI, Ley de Glaciares, una macro más estable) en nuestro país que potenció el desarrollo de estos sectores”, explicó la responsable de la consultora.

Vaca Muerta y la minería redibujan el mapa

Durante décadas, hablar de exportaciones argentinas era hablar de soja, maíz y girasol. Ese esquema no desapareció, pero se está corriendo. La energía no convencional y la minería metalífera ganan espacio con fuerza, y con ellas emergen provincias que históricamente miraban el comercio exterior desde afuera.

Neuquén es el caso más claro. Su participación en el total exportado escala al 6% en 2026, un salto de 1,5 puntos respecto de su promedio de los últimos cuatro años. La maduración de Vaca Muerta convirtió a la provincia en exportador neto de hidrocarburos. Y el techo todavía no aparece: los proyectos de GNL e infraestructura de evacuación pueden ampliar ese volumen considerablemente en los próximos años.

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Chubut crece 1,2 puntos y llega al 5,2% del total, con una combinación de hidrocarburos y pesca —el langostino y la merluza vienen con precios firmes en el mercado internacional. San Juan sube un punto, hasta el 2,9%, sobre las espaldas del oro, cuya cotización está en máximos históricos. Santa Cruz avanza 0,7 puntos, con perfil minero y petrolero.

En el noroeste, Catamarca y Jujuy ganan terreno con el litio. Nuevos proyectos que entraron en operación en los últimos años empezaron a hacer diferencia en los números.

El agro no afloja

Que el mapa se diversifique no quiere decir que la región pampeana retroceda. Al contrario: proyecta un crecimiento del 6,9% en 2026, con una cosecha récord de granos, la demanda sostenida de China y el sudeste asiático, y la normalización de la liquidación después de la unificación cambiaria.

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Córdoba se mantiene como una de las piezas centrales del esquema, con exportaciones que rondan los USD 11.000 millones anuales y una participación del 13% del total nacional. El complejo agroindustrial sigue siendo el eje, aunque con una presencia creciente de servicios tecnológicos y exportación de talento que empieza a pesar en los números. El dinamismo cordobés refleja un cambio en la matriz exportadora, en un escenario de mayor integración comercial y demanda global de alimentos, energía y conocimiento.

El talento también exporta

Un sector que suele quedar fuera del debate: la economía del conocimiento superó los USD 10.000 millones anuales y ya figura entre los cinco principales complejos exportadores del país. No necesita puertos ni depende de la lluvia. Genera divisas a través de software, diseño y servicios profesionales, y su peso relativo viene creciendo.

Si las proyecciones se cumplen, Argentina cerraría 2026 con un superávit comercial de casi USD 17.000 millones. En términos de PIB, el porcentaje exportado quedaría en 12,5%, todavía por debajo del 14,6% de 2022, cuando la economía valía menos en dólares.

LT