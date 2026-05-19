Llaryora sobre la exclusión de Córdoba de la zona fría: "Van a terminar cagando a la clase media, trabajadora"

El gobernador Martín Llaryora cuestionó con dureza la posible eliminación de Córdoba de la "zona fría" y su impacto en la suba de las tarifas del gas natural al asegurar que "van a terminar cagando a la clase media, trabajadora".

“A mí me parece que es una conquista que hemos tenido. Y como trabajamos los cordobeses para lograr que Córdoba pudiera tener zonas frías. Creo que es un desconocimiento brutal cuando dicen, no, Córdoba es una provincia de la zona centro y con lo cual no tiene zona fría", sostuvo en declaraciones a Cadena 3.

Intendente cordobés sobre posible exclusión de la zona fría: "Esto representaría un 100% de incremento en las facturas"

Por qué Córdoba es zona fría

"Yo voy a dar datos objetivos. Porque la lucha que nosotros dimos para ingresar en zona fría fue de mucho tiempo. Esto no fue un hecho fortuito. Nosotros dimos un trabajo. Ambul, -8°. Serrezuela, -7°. Que vengan con una remerita. Salsacate, que estuve yo hace poco, el día que estuve en Salsacate yo hacía menos 5. Mina Clavero, -7°; Los Reartes, -7°; San Antonio, -6,8°; Villa de Soto, - 5,5°", ejemplificó el gobernador.

Y luego completó: "Si quieren podemos hablar de Huinca Renancó, Río Cuarto, de hecho le decimos el sur de Córdoba a muchos departamentos. Es más, nos quedó en el tintero, no porque no quisiéramos nosotros, sino porque no pudimos en ese momento ingresar, por ejemplo, Traslasierra".

Además señaló que “acá el problema es cuando Córdoba tiene algo. A Córdoba nos sacaron el subsidio de transporte, pero en el AMBA sigue”, comparó el mandatario respecto al trato desigual que recibe la provincia por parte de la Nación.

"No nos saques la zona fría. Vos tenés en el ARCA, y tenés todos los instrumentos, tenés un programa que se llama el Sinti, entonces lo que tenés que hacer es, sacale los subsidios al que puede pagar", enfatizó en diálogo con Sergio Suppo, Agustina Vivanco y Guillermo Hemmerling.

Rodríguez Machado cruzó a Llaryora por las "zonas frías": "No se va a subsidiar más para climatizar la pileta o el sauna"

"Van a terminar cagando a la clase media, trabajadora"

“Dicen, yo los bajo a todo y después que se carguen. Y después, ¿quién los empadrona? A ver, ¿cómo hacés para empadronar? Tenés que hacer una campaña de empadronamiento, tenés que ir uno por uno”, dijo en tono crítico.

“Para mí mismo es injusto que aquellos que tienen alto poder económico se los subsidien. Entonces, es muy fácil. Agarrá el artículo de esa ley y poné aquellas personas que tienen tales condiciones económicas quedan excluidas del subsidio”, insistió el gobernador.

“Van a terminar cagando a la clase media, trabajadora. Así, porque cuando te hacen una cosa así, ellos ya saben. Vos le sacás todo esto y después te lo hago fácil. ¿Cómo haces para empadronar? ¿Cómo entras a un barrio humilde?”, remarcó Llaryora.

Además se refirió a los dichos de la diputada nacional libertaria Laura Rodriguez Machado: "Si vos, lo que dice la diputada que hoy escuchaba, dentro de todas las barbaridades, pero me parece algo que dijo de sentido común, puede haber personas con alto poder adquisitivo que estén usando un subsidio de gas para calefaccionar la pileta".

"Entonces ¿qué hay que hacer? ¿Tumbar la posición de Córdoba o sacar a las personas con altos recursos?", se preguntó para cerrar el tema.