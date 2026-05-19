Decathlon en Córdoba: ya tiene fecha la apertura de su tienda en el Nuevocentro

La cadena francesa de artículos deportivos Decathlon abrirá el próximo 30 de mayo su primera tienda en el interior del país y eligió a Córdoba como punto de desembarco. El nuevo local funcionará en el tercer nivel de Nuevocentro Shopping y contará con una superficie de 2.500 metros cuadrados dedicados exclusivamente a la venta de equipamiento e indumentaria deportiva.

La llegada de la compañía representa un nuevo paso en el proceso de expansión que la marca viene desarrollando en Argentina, luego de su debut en el mercado local con la apertura de la tienda ubicada en Al Río, en Vicente López. Según informó la empresa, el local cordobés será el segundo del país y el primero fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires.

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La inauguración oficial está prevista para las 10 de la mañana del 30 de mayo y estará acompañada por una serie de actividades promocionales y recreativas. Entre las acciones previstas, la empresa anunció que los primeros 200 visitantes recibirán gift cards con montos de entre $40.000 y $400.000, válidas únicamente durante la jornada inaugural. Además, las primeras 100 compras obtendrán un souvenir especial.

Durante el evento de apertura también habrá música en vivo, demostraciones deportivas y propuestas participativas para el público. La compañía adelantó que se realizarán shows de freestyle futbolístico, espectáculos de malabares, estaciones de tatuajes temporales y juegos interactivos orientados a toda la familia, con espacios específicos para niños.

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El nuevo punto de venta ofrecerá productos vinculados a más de 70 disciplinas deportivas y tendrá alrededor de 3.300 artículos disponibles. Entre las marcas propias de la compañía se encuentran Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta, además de otras líneas comercializadas a nivel internacional.

La empresa indicó que el local mantendrá el mismo esquema comercial que sus tiendas en Europa y otros mercados internacionales, incluyendo la disponibilidad de productos tanto para deportistas amateurs como para usuarios de alto rendimiento. También incorporará un sistema de cajas mixto, con tres puestos de atención tradicional y siete terminales de self checkout equipadas con tecnología RFID.

Además de la operación física, la compañía continuará potenciando su canal digital a través de Decathlon Argentina, desde donde los clientes podrán acceder al catálogo completo disponible en el país y solicitar envíos a todo el territorio nacional.

Apuesta en Córdoba

La llegada a Córdoba forma parte de un plan de crecimiento más amplio de la compañía en Argentina. Según informó la firma, el proyecto contempla la apertura de más de 20 locales en los próximos cinco años y una inversión superior a los US$ 100 millones. En ese marco, se estima la generación de aproximadamente 750 puestos de trabajo directos en el país.

En el caso de la tienda cordobesa, la operación implicará la creación de 50 empleos directos. Desde la compañía señalaron que la elección de Córdoba responde a la relevancia estratégica de la plaza, vinculada tanto al tamaño del mercado como a la fuerte cultura deportiva de la provincia.

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Francisco Tedin, COO de Decathlon en Argentina, sostuvo que la apertura “representa un nuevo hito” en la estrategia local de la empresa y destacó el potencial de la provincia para el desarrollo de la marca. En la misma línea, Antonio Heinz, director Comercial de Nuevocentro Shopping, remarcó la importancia de incorporar una firma internacional de alcance global a la propuesta comercial del centro comercial cordobés.

El desembarco en Córdoba se produce luego del desempeño registrado en la primera apertura de la marca en Argentina. Según informó la empresa, la inauguración de la tienda de Vicente López convocó a más de 10.000 personas durante su primera jornada y alcanzó niveles de ventas que la posicionaron entre las aperturas más relevantes de la compañía a nivel internacional.

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Con esta nueva apuesta, la marca busca consolidar su presencia en el mercado argentino y ampliar su alcance hacia nuevas plazas del interior del país, en un contexto en el que las grandes cadenas internacionales continúan evaluando oportunidades de expansión en ciudades con fuerte perfil comercial y alta densidad de consumo.