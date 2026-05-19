Calvo cruzó al gobierno nacional por zona fría: "Van a castigar a 680.000 familias cordobesas"

El ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo, salió con los tapones de punta este martes contra el gobierno nacional por el proyecto de ley que eliminaría el beneficio de zona fría para varias provincias, entre ellas Córdoba.

En diálogo con Punto a Punto Radio (90.7 FM), el funcionario advirtió que la medida afectaría directamente a más de 680.000 familias distribuidas en 13 departamentos del sur provincial, que podrían ver incrementadas sus facturas de gas natural hasta en un 100% durante el próximo invierno.

La Mesa Provincia-Municipios, que reúne al gobierno provincial con intendentes y presidentes comunales de todos los partidos, rechazó de manera unánime el avance del proyecto.

Calvo fue directo al enumerar las consecuencias: "Son más de 2.200.000 habitantes en nuestra provincia que tienen el servicio de gas natural y que, con la eliminación de Córdoba en el sistema de zona fría, van a tener un incremento en su tarifa que puede llegar hasta el 100% del valor de la factura que abonaron en el invierno anterior".

Un derecho conquistado

El ministro recordó que la incorporación de los 13 departamentos cordobeses al régimen de zona fría no fue una concesión del gobierno nacional sino el resultado de una modificación legislativa lograda en 2021. "Zona fría no es un capricho, es una conquista que ha tenido Córdoba", subrayó, y agregó que en aquel momento incluso debieron haberse incorporado más departamentos por una cuestión de equidad territorial.

Para Calvo, lo que está en juego no es solo una tarifa sino la continuidad de un beneficio que protege a quienes más lo necesitan: los hogares que enfrentan el mayor consumo de gas por las condiciones climáticas del sur provincial. "No queremos que Córdoba siga perdiendo derechos", sentenció.

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El funcionario fue más allá de la discusión tarifaria y apuntó contra lo que describió como una política sistemática de concentración de recursos en el área metropolitana. "Tumban a una provincia completa para que con esos recursos puedan seguir financiando al AMBA, a la Capital Federal, no solamente en materia de energía eléctrica, sino también en materia de gas", señaló.

"Quienes hacen bien las cosas, pagan, tienen sus cuentas al día, son los que más perjudicados están", dijo Calvo, en una descripción que aplica tanto a las distribuidoras provinciales como a los propios usuarios cordobeses.

El pedido a diputados y senadores

Calvo fue explícito en el llamado a los 18 diputados nacionales y los tres senadores que Córdoba tiene en el Congreso. Les exigió que rechacen el proyecto y midió su decisión en términos concretos: "Vamos a ver si están a la altura de la circunstancia y si realmente quieren defender a Córdoba o están más preocupados por ver quién les da la bendición para tener una candidatura electoral el año que viene".

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Llamativamente, el ministro destacó que la oposición al proyecto no es una postura del oficialismo provincial sino un frente amplio que incluye intendentes del Foro Radical, del PRO, del Vecinalismo e incluso de la propia Libertad Avanza. "Están todos trabajando a favor de los cordobeses", afirmó, aunque la ironía del contexto no pasó desapercibida en el piso.

"Gobiernan sin pensar en la gente"

Consultado sobre si la estrategia del gobierno nacional tiene algún sentido electoral dado que el año que viene hay comicios, Calvo no fue benevolente: "Gobiernan solamente pensando en los números de la macroeconomía para que cierren los parámetros que le ha establecido el FMI. El problema es que la gente no puede más. ¿De qué sirve cerrar los números con la gente afuera?".

El ministro también advirtió sobre el deterioro del entramado productivo provincial: más de 10.000 empleos perdidos y más de 2.000 pymes y empresas pequeñas que cerraron en el último período. "Los empleos se pierden de a miles y se recuperan de a uno", graficó.