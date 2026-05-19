Ministro anti-Milei de Llaryora y diputada de Bullrich tensan pelea por subsidios al gas en Córdoba

La disputa entre el Gobierno de Córdoba y la Casa Rosada por los subsidios al gas escaló este martes con un fuerte cruce político entre el ministro de Desarrollo Social y Promoción del Empleo provincial, Marcos Torres, y la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, una de las principales espadas cordobesas del oficialismo nacional alineada con Patricia Bullrich.

El enfrentamiento se dio en medio de la avanzada del gobernador Martín Llaryora junto a intendentes y jefes comunales de distintos signos políticos para rechazar el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei que modifica el régimen de Zona Fría y que será tratado este miércoles en la Cámara de Diputados.

La tensión política se encendió luego de que Rodríguez Machado cuestionara la movida del Panal y acusara al oficialismo cordobés de sostener una supuesta lógica de “extorsión” sobre los municipios. “Se tiene que terminar la Córdoba de la extorsión”, lanzó la legisladora libertaria al denunciar que Llaryora “lleva a los intendentes al Panal como si fueran ovejas” para obligarlos a firmar comunicados contra la administración nacional.

El ministro Torres -un peronista anti-Milei- salió con dureza a defender a los intendentes y apuntó directamente contra la diputada nacional. “Se nota que esta diputada nunca fue intendenta ni jefa comunal de nada”, disparó el titular de la cartera social.

Asimismo, sostuvo que los jefes comunales “no son ovejas”, sino dirigentes “elegidos legítimamente por sus comunidades para gobernar, administrar recursos y defender los intereses de su gente”. Con este argumento, el funcionario provincial buscó reposicionar el reclamo de Córdoba como una defensa institucional del interior frente al ajuste libertario.

“Cuando levantan la voz ante una medida que perjudica a sus vecinos, lo hacen con la legitimidad que da el voto popular y el contacto diario con la realidad”, enfatizó Torres, quien además acusó a Rodríguez Machado de exhibir “soberbia” y “un profundo desconocimiento del interior cordobés”.

En el duro cruce a través de las redes, el ministro dejó una definición con fuerte contenido político al señalar que ese tipo de posicionamientos son habituales “en quienes ocupan una banca respondiendo a Buenos Aires y negociando siempre con el mejor postor”.

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El trasfondo de la pelea

La confrontación se produjo luego de la reunión encabezada ayer por Llaryora en el Centro Cívico junto a intendentes y jefes comunales de los 13 departamentos alcanzados por el régimen de Zona Fría.

Frente a este escenario, la Provincia activó una ofensiva política para intentar frenar el proyecto nacional que modifica el esquema de subsidios al gas natural y que, según advierten en el Panal, dejaría a Córdoba en una situación de fuerte perjuicio tarifario.

Durante el encuentro, la Unidad de Trabajo Provincia–Municipios y Comunas aprobó una resolución conjunta de rechazo a la iniciativa impulsada por la Casa Rosada. El documento sostiene que los cambios podrían generar aumentos de entre el 42 y el 100 por ciento en las facturas de gas para miles de hogares cordobeses.

De hecho, desde el Gobierno provincial remarcaron que actualmente el 87 por ciento de los usuarios residenciales de gas por red en Córdoba accede a algún tipo de subsidio vinculado al régimen de Zona Fría, alcanzando a más de 2,2 millones de personas.

En ese marco, Llaryora volvió a elevar el tono contra la Nación y reclamó a los legisladores cordobeses que defiendan los intereses de la provincia en el Congreso. El mensaje apuntó de lleno a los diez diputados y dos senadores de la Libertad Avanza.

“Qué legislador cordobés puede votar algo que perjudique a dos millones de habitantes. Dicen que Córdoba no es zona fría; los invito a que vengan a las Altas Cumbres o a San Agustín con temperaturas de 6 grados bajo cero a ver si no hace frío”, cuestionó el mandatario provincial en su avanzada.

No obstante, desde el oficialismo libertario defienden la reforma y aseguran que el objetivo es redireccionar los subsidios hacia los sectores de menores ingresos y terminar con un esquema basado en criterios geográficos.

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“Terminar con la extorsión”

“Se tiene que terminar la Córdoba de la extorsión”, lanzó la diputada Rodríguez Machado, alineada políticamente con Patricia Bullrich, al denunciar que el gobierno de LLaryora utiliza a los municipios para presionar políticamente al Gobierno nacional.

“El gobernador de Córdoba lleva a los intendentes al Panal como si fueran ovejas y los obliga a firmar comunicados en contra del gobierno nacional. Todos saben lo que hay detrás de estos pedidos: amenazas de quitarles recursos y obras”, señaló la libertaria bullrichista en las redes.

Asimismo, la legisladora nacional aseguró que el cordobesismo “se sostuvo en el poder durante 28 años usando las peores herramientas para sacar ventaja política” y consideró que “el fin de ciclo ya llegó”.

Con este argumento, la dirigente libertaria defendió el proyecto impulsado por la administración Milei y rechazó las críticas del Panal. “El proyecto no elimina los subsidios al consumo, sino que busca que lleguen a quienes más lo necesitan”, afirmó.

En medio de la polémica y el cruce político, Rodríguez Machado volvió a apuntar contra la postura de Llaryora y sostuvo que el mandatario provincial “está defendiendo lo que hizo el kirchnerismo, dando subsidios a manchas geográficas y no a quienes realmente lo necesitaban”. “El subsidio al gas debe ir a quien verdaderamente lo necesita”, remarcó.

Desde el gobierno cordobés replican los dichos de la amarilla libertaria y advierten sobre el fuerte impacto económico y social que tendría la eventual eliminación o modificación del beneficio para Córdoba.