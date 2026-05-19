Crisis en discapacidad: un centro de Arroyito denuncia siete meses sin pagos nacionales

El Centro de Estimulación Renacer, una ONG de Arroyito dedicada a la atención de personas con discapacidad, denunció que desde noviembre no recibe pagos del programa nacional Incluir Salud y advirtió que la situación económica ya afecta el funcionamiento de la institución. Según señalaron desde la entidad, el retraso compromete el pago de honorarios profesionales y la continuidad de las terapias para pacientes de distintas localidades de la región.

“Realmente la crisis en discapacidad está pegando mucho y Nación, que es la responsable, nos ha pegado muchísimo porque desde noviembre no recibimos pagos”, expresó Leonardo Cappelletti, uno de los responsables del centro, en diálogo con Punto a Punto Radio.

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La institución tiene 35 años de trayectoria y, según explicó Cappelletti, es la única entre San Francisco y Córdoba que trabaja con pacientes del programa Incluir Salud. Actualmente asiste a más de 100 personas de Arroyito y localidades cercanas y cuenta con alrededor de 40 profesionales.

“Esto hace que hoy no podamos pagar los honorarios de los profesionales, los sueldos de la secretaria ni ninguna otra cosa”, sostuvo.

El referente explicó que muchos profesionales viajan desde Córdoba capital para sostener los tratamientos. “Acá no hay atención grupal, sino atención personal con cada persona con discapacidad”, remarcó Cappelletti, quien destacó que el acompañamiento no solo incluye rehabilitación, sino también contención emocional y acompañamiento familiar.

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Desde la institución advirtieron además sobre las consecuencias que puede generar la interrupción de las terapias. “Si no tienen la atención que se merecen ni la atención diaria, el retroceso es enorme”, afirmó. Frente a este escenario, el centro comenzó a buscar apoyo económico mediante padrinazgos y aportes solidarios de empresas o particulares para poder continuar funcionando mientras esperan una regularización de los pagos nacionales.

El responsable de Renacer indicó además que la institución participó del programa provincial Córdoba Sostiene, destinado a asistir a entidades vinculadas al sector de discapacidad. Sin embargo, aclaró que la ayuda “va a paliar la situación un poco, pero no alcanza”.

Por último, Cappelletti dejó abierta una convocatoria solidaria para quienes deseen colaborar con la institución. “Todo el que quiera ayudar o poner un granito de arena, lo voy a estar atendiendo”, expresó.