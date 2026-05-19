Córdoba: Investigan a un estudiante que habría ingresado armado a una escuela

Un alumno menor de edad fue demorado este martes luego de que denunciaran que habría ingresado con un arma de fuego a una escuela secundaria de barrio Centroamérica, en la zona noreste de la ciudad de Córdoba. El operativo policial se desplegó pasado el mediodía, tras un aviso realizado por las autoridades del establecimiento educativo.

Según las primeras informaciones, el adolescente de 14 años tenía en su poder una pistola calibre 22 corta, que fue secuestrada por efectivos policiales que trabajaron en el lugar. Las circunstancias del hecho permanecen bajo investigación. La situación habría sido advertida a partir de una publicación en la que se veía al estudiante con el arma. Esa información motivó la activación del protocolo escolar y la inmediata intervención policial.

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Una de las hipótesis iniciales indica que el menor habría llevado el arma en el marco de un conflicto con otro alumno, aunque hasta el momento no existen precisiones oficiales sobre el motivo. En la puerta del colegio se vivieron momentos de tensión entre familiares y estudiantes mientras continuaba el operativo. Una madre señaló que decidió retirar a su hijo “por seguridad”.

Carolina Díaz, inspectora de la Provincia de Córdoba a cargo del establecimiento, confirmó que la escuela recibió un informe sobre “la posible presencia de un arma” dentro de la institución y que se activaron los mecanismos correspondientes. “Tuvimos el informe de la posible presencia de un arma en el ámbito de la escuela. Automáticamente las autoridades activaron el protocolo”.

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La inspectora indicó además que se acompañó a las familias de los estudiantes involucrados y pidió cautela por tratarse de menores. “Estamos acompañando a las familias de los chicos aparentemente involucrados en la situación. Como estamos hablando de menores de edad, tenemos que tener esa precaución porque son alumnos nuestros”, sostuvo.

Desde la institución indicaron que las clases continuarían con normalidad, mientras las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades judiciales y policiales para avanzar con la investigación del caso.