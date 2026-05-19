El intendente de Mina Clavero reclamó por los subsidios de gas: “Los invito a vivir acá y cagarse de frío”

El intendente de Mina Clavero, Luis Quiroga, cuestionó la posible eliminación de subsidios al gas en Córdoba y reclamó que Traslasierra sea incluida dentro del régimen de zona fría. El jefe comunal aseguró que la región enfrenta una “postergación histórica” en materia energética y remarcó las dificultades que atraviesan los vecinos durante el invierno.

En diálogo con Punto a Punto Radio, Quiroga sostuvo que en la localidad se registraron temperaturas de hasta “10 grados bajo cero” en los últimos días y explicó que, por las características geográficas del valle, algunos sectores presentan temperaturas aún más extremas. “Quienes conocen Mina Clavero saben que no lo estoy diciendo desde una exageración”, afirmó.

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El planteo del intendente se produjo en medio del debate por la continuidad del régimen de zona fría y tras los cuestionamientos de dirigentes nacionales al esquema de subsidios energéticos. Según indicó, Traslasierra nunca fue incorporada al beneficio pese a las condiciones climáticas que atraviesa durante el invierno.

“Los de antes tampoco fueron buenos con Mina Clavero y Traslasierra. No nos incluyeron dentro de las localidades de Córdoba consideradas zona fría”, expresó Quiroga. Además, agregó: “Los hubiera invitado a que vengan acá en Mina Clavero y se caguen bien de frío, como nos hemos cagado históricamente los transerranos”.

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El jefe comunal también cuestionó la falta de desarrollo de infraestructura de gas natural en la región. “Hace 12 años que el gas llegó a Mina Clavero y se desplegaron muy pocas cuadras”, sostuvo.

En ese sentido, explicó que el municipio impulsa un proyecto para ampliar la red de gas en el área comercial y turística de la ciudad. La iniciativa contempla el tendido en calles céntricas para reducir costos en hoteles y locales gastronómicos durante la temporada baja.

Ayuda del gobierno

Según detalló, el Gobierno provincial comprometió un financiamiento de 800 millones de pesos para avanzar con la obra. “Una vez aprobada la adjudicación y autorizada por Ecogas y Enargas, comenzaremos con el despliegue”, señaló.

Quiroga advirtió además sobre el elevado costo que enfrentan muchas familias para calefaccionarse. “La tonelada de leña cuesta 300 mil pesos y el tubo de gas de 45 kilos llega hasta los 120 mil pesos”, afirmó. También indicó que las garrafas rondan entre los 27 y 30 mil pesos.

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Por otra parte, remarcó que muchas viviendas todavía no cuentan con acceso a gas natural y dependen exclusivamente de gas envasado o leña. “Vivimos atrás de la sierra y siempre estuvimos postergados en ese sentido”, manifestó.

Finalmente, el intendente defendió la necesidad de sostener políticas de asistencia energética y aseguró que continuará reclamando obras y beneficios para el oeste cordobés. “Voy a defender a rajatabla que Traslasierra tenga los beneficios que le corresponden”, concluyó.