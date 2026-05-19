El Gobierno confirmó la renovación de Carlos Mahiques por 5 años en la Cámara Federal de Casación Penal

El Gobierno le otorgó una renovación por cinco años al cargo de Carlos Alberto Mahiques dentro de la Cámara Federal de Casación Penal. La designación recibió una previa aprobación del Senado y comenzará a regir a partir del 11 de noviembre de 2026.

A través del Decreto 367/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció el nombramiento de Mahiques "por el término de cinco años", enmarcando la decisión en las facultades del Poder para la designación de integrantes de tribunales federales, con aval previo del Senado.

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