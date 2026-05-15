Se confirma la jubilación de Martín Irurzun y se iría un histórico del Poder Judicial

A partir de julio, cuando cumpla los 75 años, el camarista federal Martín Irurzun quedaría afuera del Poder Judicial: en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 explican que no dan los tiempos para renovarle el cargo por cinco años más, tal como solicitó, porque el gobierno aún no envió su pliego al Senado, el primer paso necesario para formalizar el trámite.

Para que Irurzun, un histórico del Poder Judicial, se pueda quedar cinco años más debería presentarse en la comisión de Acuerdos del Senado para defender su pliego y que lo apruebe el plenario, tal como ocurrió este jueves con el camarista Carlos “Coco” Mahiques, padre del ministro de Justicia, Juan Bautista.

El Senado le dio cinco años más a Mahiques y el hijo de Rosatti quedó a un paso de ser juez

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Y según confió a PERFIL un juez con despacho en los tribunales de Comodoro Py todo el trámite debería hacerse antes del 18 de julio, cuando Irurzun cumpla los 75 años. En el caso de Mahiques, esto se dio dentro de los tiempos estipulados: el camarista celebrará sus tres cuartos de siglo en noviembre.

Igualmente no sería solo un tema de tiempos, porque podría haber una o dos sesiones más de la Cámara alta de acá a julio, sino de voluntad política. Según la fuente consultada, Irurzun “le pagó al Gobierno con la nulidad del expediente Andis pero no le devolvieron” ese gesto.

El 11 de febrero, con los votos de Irurzun y su colega Roberto Boico, la Sala II de la Cámara Federal declaró nula la decisión del juez Sebastián Casanello que rechazaba in límine un pedido para investigar los audios que darían cuenta de la corrupción en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tal como habían solicitado las defensas de algunos imputados para cuestionar el origen del expediente.

La Cámara Federal reiteró el pedido de investigar el origen de los audios de Spagnuolo

En disidencia se pronunció el tercer integrante de la Sala, Eduardo Farah. Ya en diciembre pasado, la misma Sala de la Cámara Federal resolvió un recurso de los dueños de la Droguería Suizo Argentina, la familia Kovalivker, en el que ordenaba al juzgado investigar el “origen y veracidad” de los audios. En el mismo sentido hizo planteos el abogado Mauricio D’Alessandro, quien defiende al ex titular de la Andis Diego Spagnuolo.

D’Alessandro planteó, desde que asumió la defensa del ex funcionario, quien fuera abogado de Javier Milei, que los audios estaban manipulados con IA y eran “falsos”.

Un hombre del Poder Judicial

Irurzun ingresó al Poder Judicial en 1972. Según el sitio Chequeado su padre, Víctor José Irurzun, se desempeñaba en esos años como juez de instrucción en lo Criminal de la Capital Federal.

En la década del 1980 Martín Irurzun trabajó en el Juzgado en lo Criminal de Instrucción N° 5, a cargo de Jorge López Bolado, en el que llegó hasta el cargo de secretario. En julio de 1984 quedó a cargo de ese juzgado. Tres años más tarde, en 1987, saltó al fuero federal: fue nombrado titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 5 de la Capital Federal. Desde julio de 1994 es integrante de la Cámara Federal, cargo para el que obtuvo acuerdo del Senado, algo que le sería esquivo por estos días.

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