La Cámara Federal reiteró el pedido de investigar el origen de los audios de Spagnuolo

La Sala II de la Cámara Federal, por mayoría, declaró nula una decisión del juez Sebastián Casanello que rechazaba in límine un pedido para investigar los audios que darían cuenta de la corrupción en el ámbito de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tal como habían solicitado las defensas de algunos imputados para cuestionar el origen del expediente.

La sentencia de la Cámara Federal, que contó con los votos de los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico y la disidencia de Eduardo Farah, se conoció este martes, un día después de los 19 procesamientos que dictó el juez Casanello a Diego Spagnuolo, Daniel Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabahian y otros ex directivos de la ANDIS y por haber direccionado las compras de medicamentos de alto costo y baja incidencia.

Este jueves la causa cambiará de juez. Ese día concluye la subrogancia de Casanello ante el juzgado federal 11, vacante desde que falleció su histórico titular Claudio Bonadio.

Tanto Casanello como el fiscal Franco Picardi, que tiene delegada la investigación, decidieron no utilizar las grabaciones al evaluar responsabilidades.

Las pruebas para dictar los procesamientos surgieron de la información de los teléfonos celulares de Spagnuolo y Garbellini -borrados por los imputados y luego recuperados por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA)- y de otros usuarios así como de expedientes de licitaciones y adjudicaciones, mails y movimientos de dinero.

Al dictar los procesamientos Casanello citó una auditoría del propio Gobierno posterior a la salida de Spagnuolo que revela sobreprecios. Página 12 indicó que la PIA luego hizo un análisis detallado donde muestra que se llegó a pagar cerca de 2000% de más a algunos laboratorios.

Mismo criterio

En diciembre, la misma Sala de la Cámara Federal resolvió un recurso de los dueños de la Droguería Suizo Argentina en el que ordenaba al juzgado investigar el “origen y veracidad” de los audios y “exponer” “qué otros elementos abonaron la actividad jurisdiccional desarrollada” al omitir su utilización.

Un mes antes, en noviembre, Spagnuolo había designado a Mauricio D’Alessandro como abogado, quien afirmó que los audios estaban manipulados con IA y eran “falsos”.

Casanello rechazó in límine el pedido del ex funcionario y sostuvo que la denuncia que originó la causa, presentada por el abogado Gregorio Dalbón, era válida como notitia criminis, es decir, como inicio de una investigación penal.

Farah, en disidencia

El tercer integrante de la Sala II de la Cámara Federal, Eduardo Farah, votó en disidencia. Dijo que “el contenido de los audios da cuenta –en la voz de quien sería el funcionario titular de la ANDIS—de datos precisos de personas que son reales (otros funcionarios y empresarios)”, “sobre operatorias concretas en el organismo (...) todo lo cual exhibe prima facie verosimilitud suficiente para el inicio de una investigación”.

Este lunes, Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo, a su segundo Daniel María Garbellini y a otras 17 personas en la causa. Al ex titular de la ANDIS lo acusó por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, defraudación por administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública nacional, y cohecho pasivo y como jefe de una asociación ilícita.



