Día 887: Caputo y el reemplazo de Milei

Mientras el gobierno intenta recuperar el control de la agenda, el viaje relámpago de Santiago Caputo a Estados Unidos abrió una nueva ola de especulaciones. La explicación oficial habló de reuniones para fortalecer vínculos con la administración republicana y monitorear el escenario político local, pero en Washington y Buenos Aires comenzó a circular otra versión mucho más inquietante: que el principal estratega del mileísmo no viajó por iniciativa propia, sino porque fue convocado de urgencia.

Según las notas periodísticas de los últimos días, la administración de Donald Trump estaría preocupada por la situación política argentina, el desgaste de Javier Milei y el impacto del caso Adorni. La idea sería que Washington quería tomar el pulso de la situación argentina de primera mano. Pero nadie convoca de urgencia a un operador político extranjero simplemente para preguntarle cómo vienen las encuestas. Mucho menos cuando ese operador ni siquiera ocupa un cargo formal dentro del gobierno.

Seguramente haya una gran preocupación en Washington por el desgaste acelerado de Javier Milei y la posibilidad de que pierda en 2027. En ese contexto, la convocatoria a Caputo adquiere otro significado: ya no solo discutir la coyuntura económica argentina, sino evaluar la sustentabilidad futura de los intereses estadounidenses en el país, aún en el caso de que Milei pierda.

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Santiago Caputo no habría viajado por iniciativa propia, sino que habría sido citado. No habría sido una gira política sino un llamado de atención.

Una de las discusiones tiene que ver con la licitación de la Hidrovía, uno de los negocios estratégicos más importantes de la Argentina. Sectores estadounidenses estarían incómodos con el posible desembarco indirecto de intereses chinos, que según ellos estarían detrás de una empresa europea beneficiada por la concesión. La Hidrovía es geopolítica pura: comercio exterior, circulación de granos, puertos, control logístico y presencia internacional sobre una de las arterias más sensibles de Sudamérica. En el nuevo clima global de tensión entre Washington y Beijing, cualquier sospecha de expansión china activa inmediatamente mecanismos de presión.

Caputo ratificó en Estados Unidos que el Gobierno libertario comparte la mirada geopolítica de Trump y aseguró que Milei mantendrá una “relación sistémica” con Estados Unidos más allá de las coyunturas electorales. Y destacó medidas tomadas para limitar inversiones chinas en áreas estratégicas y promover condiciones favorables para empresas norteamericanas interesadas en minerales críticos y energía. Con ese mensaje, buscó transmitir que el alineamiento con Estados Unidos constituye una decisión estructural del gobierno y no solo una herramienta para sostener la reelección de Milei en 2027.

Veamos el tuit que publicó el asesor presidencial antes de partir hacia Washington:

Caputo quizás juega un partido más grande que el del propio Milei. Antes de convertirse en el arquitecto del experimento libertario, ya venía trabajando desde hacía años como consultor político especializado en la construcción de figuras antisistema Su formación en el mundo de la consultoría, primero junto a Jaime Durán Barba y luego en Move Group, lo acostumbró a pensar la política como un laboratorio permanente.

Caputo parece pensar incluso más allá de Milei. Como si trabajara en realidad para consolidar un movimiento político-cultural de nueva derecha con proyección regional e internacional. ¿Será ese el germen de la desconfianza de Karina Milei?

Por eso el viaje a Washington puede interpretarse también como algo más profundo que una reunión coyuntural por encuestas o tensiones diplomáticas. En el corazón de la nueva derecha global —el trumpismo, la CPAC, los think tanks republicanos y los operadores conservadores internacionales— Milei dejó de ser solo un presidente argentino para transformarse en un experimento político seguido de cerca a nivel global​. Si ese experimento empieza a mostrar signos de desgaste prematuro, lo lógico es que quienes diseñaron parte de esa arquitectura empiecen a discutir escenarios alternativos, recambios y formas de preservar el proyecto más allá de una eventual crisis presidencial.

¿Será Santiago Caputo considerado un cuadro político valioso para la extrema derecha aún si Milei fracasa?

Hace tiempo que comenzaron a circular otros nombres en la lista de “outsiders” que podrían funcionar como hipótesis de reemplazo a Milei. Uno de ellos es el dueño de Infobae, Daniel Hadad, quien recientemente recibió el premio Honoris Causa en la Universidad de La Matanza. Veamos un fragmento.

1. Daniel Hadad recibió el Honoris Causa de la UNLAM (1:29)

¿Puede un doctorado honoris causa funcionar como el primer ladrillo simbólico de una candidatura presidencial? La política local está llena de operaciones de instalación que comienzan precisamente así: presentaciones de libros, apariciones cuidadosamente administradas y construcción progresiva de respetabilidad pública.

Durante los años noventa, Hadad cultivó públicamente una imagen de “mano dura” y mantuvo posiciones cercanas al discurso de sectores militares y conservadores que orbitaban alrededor del universo carapintada. En entrevistas y apariciones televisivas de aquella época llegó incluso a ironizar sobre su propia autopercepción ideológica utilizando el término “facho”, en un contexto político donde buena parte del establishment mediático legitimaba discursos autoritarios como respuesta a la crisis de representación democrática.

Ahora, el reconocimiento a Daniel Hadad tiene otro perfil, sumamente democrático. Pero ocurre en un momento donde distintos sectores empiezan a discutir escenarios de sucesión o reemplazo dentro del universo de la derecha argentina.

En un programa televisivo emitido este domingo, Roberto García y Tata Yofre analizaron esta posibilidad. Y mostraron un llamativo fragmento de Fernando Marín, un empresario históricamente ligado a Franco Macri.

2. Programa de Tata Yofre - ¿Hadad quiere ser presidente? (1:25)

Ahí escuchábamos que se referían a la reciente entrevista que Hadad tuvo con Luis Novaresio.

Fue llamativo que, durante esta entrevista, Daniel Hadad cuestionó públicamente el vínculo del gobierno de Javier Milei con la prensa y advirtió sobre el riesgo de que el enfrentamiento permanente con los medios termine derivando en una lógica de concentración de poder. Además, sostuvo que algunos funcionarios “no están a la altura”.

4. Hadad: “El presidente tiene funcionarios que no están a la altura” (0:17)

Sin embargo, esta fue su respuesta cuando Novaresio le preguntó directamente si quería ser candidato a Presidente.

3. Novaresio le pregunta a Hadad si quiere ser candidato (0:41)

En una reciente nota de la periodista Natalia Volosin para Noticias, se expone una compleja red de relaciones personales, empresariales y políticas alrededor de Leonardo Scatturice, el empresario cercano al gobierno de Javier Milei, y Daniel Hadad, dueño de Infobae.

Scatturice es uno de los principales articuladores externos del gobierno argentino en Washington y responsable de empresas de lobby y relaciones públicas vinculadas a la administración libertaria en Estados Unidos. Muy probablemente haya sido quien le abrió las puertas de ese mundo a Santiago Caputo.

El hombre que conecta al gobierno con Washington es el mismo que aparece vinculado al caso de las valijas, al universo de la CPAC, a empresas investigadas por vínculos con inteligencia y al círculo más íntimo de Daniel Hadad.

Uno de los puntos centrales es la compra de un departamento en el exclusivo complejo Continuum South Beach de Miami. La propiedad pertenecía a Hadad y fue adquirida por una empresa creada por Scatturice en 2017. El dato llamativo es que esa sociedad ya utilizaba como domicilio legal el mismo departamento antes de concretarse la operación. Además, Hadad financió parte de la compra mediante un préstamo hipotecario de 1,4 millones de dólares y continuó utilizando esa dirección en documentación societaria incluso años después de haber vendido el inmueble. En esa misma unidad funcionó durante años la empresa “C3 IG LLC”, vinculada a “C3 Consulting” de Scatturice, firma asociada en Argentina a supuestas operaciones de inteligencia y espionaje informal.

“C3 Consulting” fue mencionada durante años en expedientes judiciales y versiones políticas vinculadas a tareas de inteligencia paralela, seguimientos, armado de informes y operaciones de presión. La firma quedó bajo la lupa especialmente durante la causa “Dark Star”, impulsada por el ex espía Antonio Stiuso, donde se investigaban supuestos agentes británicos que nunca aparecieron pero terminaron derivando en escuchas y revelaciones sobre internas dentro de los servicios de inteligencia argentinos.

Scatturice no sólo intercambiaba información con sectores de inteligencia, sino que además actuaba como nexo entre empresarios, operadores y funcionarios. En esas escuchas aparecen conversaciones con Mario De La Fuente —hoy yerno de Hadad—, con quien hablaba sobre futuros negocios ligados a posibles cambios de mando dentro de los organismos de inteligencia, y en las que se referían a la SIDE como “La Casa”.

Diversas investigaciones sostienen que fue precisamente Scatturice quien lo acercó al entorno familiar del dueño de Infobae. De La Fuente había sido policía bonaerense y terminó procesado y condenado por encubrimiento en la causa de la Masacre de Avellaneda, el asesinato de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en 2002. Años más tarde pasó a moverse dentro del círculo íntimo de Hadad, primero como custodio y luego como integrante de la familia tras casarse con una de sus hijas.

La llegada de Milei al poder consolidó el crecimiento de OCP Tech, empresa vinculada a Scatturice que multiplicó contratos con el Estado y ganó fuerte visibilidad pública.

En ese entramado también aparece Laura Belén Arrieta, la mujer que ingresó al país en el avión privado de Leonardo Scatturice con una decena de valijas que, según revelaron distintas investigaciones periodísticas y registros judiciales posteriores, habrían atravesado la Aduana sin los controles habituales. Pero el dato más delicado apareció después: Arrieta no solo trabajaba para empresas vinculadas a Scatturice como OCP Tech y COC Global Enterprise, sino que además figuraba relacionada laboralmente con firmas conectadas al entorno empresarial de la familia Hadad.

5. Un video confirma que entraron 10 valijas sin pasar por aduana

Ahora veamos un fragmento de Carlos Pagni acerca de este episodio.

6. Carlos Pagni se refirió al escándalo del avión (1:24)

También surge la figura del empresario Gastón Marquevich, asociado al crecimiento de OCP Tech y vecino de Hadad y Scatturice en el mismo complejo de South Beach.

Scatturice se consolidó como uno de los articuladores externos más importantes del Gobierno en Estados Unidos, con vínculos en el trumpismo, la CPAC y sectores republicanos de Washington. Distintas investigaciones lo señalan además como un puente informal entre la Casa Rosada, empresarios, operadores internacionales y estructuras ligadas al lobby y la inteligencia.

El viaje de Caputo a Washington se desarrolla dentro de un ecosistema político donde Scatturice ya venía operando desde hacía tiempo como facilitador y nexo con el poder estadounidense.

Stiuso ha comentado que el fundador de Infobae habría trabajado para la SIDE durante años. Incluso desliza una hipótesis todavía más delicada: que Hadad habría “ascendido” y hoy actuaría como hombre cercano a estructuras vinculadas a la CIA. No hay pruebas públicas de esto, pero el dato político relevante no es su comprobación judicial, sino el hecho de que ese rumor circule dentro de sectores históricamente ligados al espionaje argentino.

La historia de OCA también ayuda a entender por qué el nombre de Hadad aparece rodeado de sospechas y relaciones de poder subterráneas. La empresa postal estuvo históricamente vinculada al universo empresarial de Alfredo Yabrán, el empresario más asociado a las zonas oscuras del poder argentino durante los años noventa.

Diversas investigaciones periodísticas reconstruyeron durante años vínculos y zonas de contacto entre Daniel Hadad y figuras que orbitan alrededor del universo empresario de Alfredo Yabrán. Entre ellas aparece Sandro Scaramelli, histórico socio y amigo de Hadad, quien había sido gerente de operaciones de OCA durante la etapa en que la empresa estuvo asociada al holding de Yabrán. Ahora, con Leonardo Scatturice avanzando en el control de OCA​ mediante COC Global Enterprise —y al mismo tiempo profundizando su relación empresarial y política con Hadad—, parte de aquellas viejas redes de poder parece volver a cruzarse bajo nuevas formas.

Quizás Scatturice no sea el jefe de Hadad, sino exactamente al revés. El empresario de medios sería el verdadero poder detrás del operador de Miami. Bajo esa lógica, Scatturice actuaría como testaferro político y empresarial de Hadad en Estados Unidos. Flybondi, OCA y parte de la estructura empresarial asociada a OCP Tech responderían, en última instancia, a intereses más amplios que los visibles.

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Hay otro episodio que nunca se esclareció y que podría vincular a Hadad con los servicios de inteligencia. En abril de 2010, el restaurante Lizzie’s de Pilar, donde Daniel Hadad celebraba el cumpleaños de su esposa Viviana Zocco, fue atacado a balazos por desconocidos. Según la reconstrucción policial y testimonios del entorno del empresario, se efectuaron tres disparos de una pistola 9 milímetros contra uno de los ventanales del local, provocando la rotura total del vidrio pero sin dejar heridos. Dentro del restaurante había más de cincuenta invitados, entre ellos empresarios y figuras del círculo cercano de Hadad, que se tiraron al piso al escuchar la ráfaga.

Desde el entorno de Hadad evitaron atribuir el episodio a un mensaje mafioso o político concreto, aunque reconocieron que el ataque generó conmoción por el contexto y el perfil de los presentes. Incluso deslizaron que podía haberse tratado tanto de una intimidación dirigida al empresario como de un hecho vinculado a otra persona que estaba en el lugar esa noche. A pesar del ataque, la fiesta continuó hasta la madrugada una vez que intervino la policía y se confirmó que no había víctimas. El episodio quedó rodeado de especulaciones.

Puede sonar exagerado, pero en la Argentina los proyectos de poder suelen comenzar mucho antes de que la sociedad los perciba claramente. Primero aparecen los gestos simbólicos. Después llegan las operaciones de instalación.

Todo esto ocurre mientras el gobierno de Milei atraviesa un desgaste acelerado.

Si Milei se debilita, ¿quién garantiza la continuidad del proyecto? La política siempre detesta el vacío. Cuando un liderazgo empieza a erosionarse, el sistema comienza automáticamente a construir alternativas.

Argentina tiene una larga tradición de presidentes condicionados por poderes invisibles. A veces fueron militares. Otras veces corporaciones económicas. Otras veces servicios de inteligencia locales o extranjeros. Lo novedoso de esta etapa es la naturalidad con la que esas estructuras vuelven a aparecer a plena luz del día. Ya no necesitan ocultarse demasiado. Operan desde Miami, organizan CPAC, controlan medios, financian campañas y articulan relaciones diplomáticas informales con Washington.

Santiago Caputo nunca pareció pensar la política únicamente en términos de coyuntura electoral o administración cotidiana. Como todo gran operador, parece obsesionado con algo más profundo: la construcción de poder durable. Milei pudo haber sido el vehículo perfecto para abrir una ventana histórica, romper el sistema tradicional y reorganizar el tablero político argentino. No se trata solamente de sostener a Milei, sino de garantizar la continuidad de una nueva arquitectura de poder aun si el experimento original pierde fuerza.

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Vale recordar que la empresa de consultoría política de Santiago Caputo con otros dos herederos del equipo de Jaime Durán Barba en 2022 decidieron siguiendo las enseñanzas de su maestro, aportar que el próximo presidente iba a ser un outsider, alguien nuevo, emergente y cada uno de ellos se iba dedicar a un sector político, uno a Facundo Manes del centro, el otro a Wado de Pedro de la izquierda y Santiago Caputo a Javier Milei de la derecha.

Ahí cobran sentido los viajes a Washington, los vínculos con el trumpismo, las redes internacionales, los outsiders alternativos y las operaciones simbólicas alrededor de figuras como Hadad. Como si el verdadero proyecto ya no fuera únicamente Milei presidente, sino algo mucho más amplio: una nueva derecha continental articulada entre medios, inteligencia, lobby internacional y estructuras empresariales.

Mientras buena parte de la política argentina todavía discute escándalos coyunturales y encuestas, otros sectores parecen estar pensando escenarios de recambio, sucesión y continuidad de poder a largo plazo. A planificar el día después.

Producción de texto e imágenes: Facundo Maceira

MV