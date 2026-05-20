El universo de Grey's Anatomy volverá a expandirse. Luego de más de dos décadas en pantalla y tras consolidarse como una de las series médicas más exitosas de la televisión, la franquicia creada por la guionista y productora, Shonda Rhimes prepara un nuevo spin-off que buscará conquistar a una nueva generación de espectadores con personajes inéditos. La producción, que ya comenzó su etapa de desarrollo, será emitida a través de la plataforma Disney+.

Aunque todavía no se confirmó la fecha exacta en la que tendrá lugar su estreno, trascendió que la primera temporada ya tendría asegurados numerosos episodios y podría debutar durante la próxima temporada televisiva 2027 en Estados Unidos.

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Hay un dato que no es menor: este será el primer episodio de la franquicia Grey's Anatomy que Shonda Rhimes escribe o coescribe desde aquel fatídico capítulo de la temporada 11 donde murió Derek Shepherd (Patrick Dempsey).

Grey's Anatomy prepara su spin-off para 2027

Desde su debut, la serie acumuló decenas de nominaciones a premios Emmy y Globos de Oro, convirtiéndose además en uno de los dramas médicos más longevos de la historia en la pantalla chica.

La saga protagonizada por Ellen Pompeo (en la piel de la protagonista principal, Meredith Grey) logró mantenerse vigente gracias a la constante renovación de personajes y tramas, además de un sólido fandom internacional.

El estreno del spin-off de Grey's Anatomy está previsto para mediados de la temporada 2027, lo que sugiere que el proyecto avanza a buen ritmo. El nuevo producto del éxito norteamericano tendrá conexiones directas con el histórico Grey Sloan Memorial Hospital, permitiendo posibles apariciones especiales de figuras emblemáticas de la serie original. Este es el caso de Debbie Allen, uno de los personajes ya conocidos en el universo de la trama por parte de los seguidores, interpretado por Catherine Fox.

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Debbie Allen, figura emblemática de Grey's Anatomy

La productora ejecutiva del proyecto, Betsy Beers, explicó que “la idea es construir una nueva generación de médicos con historias completamente diferentes, pero manteniendo el ADN emocional que convirtió a Grey’s Anatomy en un fenómeno cultural”.

La producción se centrará en un equipo médico de un centro hospitalario rural en el oeste de Texas, considerado el último recurso de atención antes de extensas zonas sin servicios sanitarios.

Esta locación constituye la primera vez que una serie de la franquicia se sitúa fuera de la costa oeste estadounidense y fuera de grandes ciudades, a diferencia de los anteriores spin-offs Private Practice y Station 19.

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Los productores del spin-off de Grey's Anatomy anticiparon que buscará abordar problemáticas actuales vinculadas a salud mental, desigualdad en el acceso sanitario y avances tecnológicos que transforman la medicina moderna.

Nuevos médicos, romances explosivos y secretos hospitalarios: así será la nueva trama

La historia girará alrededor de un grupo de residentes y especialistas que deberán enfrentarse no solo a complejas emergencias médicas, sino también a tensiones personales, romances inesperados y disputas de poder dentro del hospital.

Entre los nuevos personajes aparecerá la doctora Maya Brooks, una brillante neurocirujana reconocida por sus investigaciones en terapias experimentales; el doctor Ethan Cole, un médico de emergencias con pasado militar; y la residente Sofía Ramírez, una joven latina que llegará al hospital tras destacarse en programas internacionales de medicina humanitaria.

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Productora y guionista, Shonda Rimes

“La medicina cambió muchísimo desde el estreno de Grey’s Anatomy. Queremos reflejar cómo las nuevas generaciones de médicos enfrentan desafíos completamente distintos”, señaló una fuente del equipo creativo de la productora estadounidense Shondaland.

También se incorporará el personaje de Naomi Reed, una experta en inteligencia artificial médica cuya tecnología comenzará a generar controversias éticas dentro del centro hospitalario.

PM/ff