El muñeco animatrónico de Grogu caminó por la alfombra roja durante el estreno mundial de la película The Mandalorian and Grogu, celebrado el 14 de mayo de 2026 en el teatro El Capitán de Los Ángeles, California. El evento cinematográfico marcó la primera aparición pública a gran escala del dispositivo robótico fuera de los sets de filmación supervisados. Los asistentes registraron los movimientos autónomos del personaje, que parpadeó, giró la cabeza y movió las orejas frente a las cámaras de la prensa internacional.

La compañía Legacy Effects diseñó y construyó este modelo específico, cuyo costo de fabricación alcanzó los 5 millones de dólares según registros de producción. La información técnica provista por los ingenieros mecánicos en el lugar confirmó que el dispositivo opera mediante un sistema híbrido de servomotores internos de alta precisión y radiocontrol digital.

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Cómo funciona el sistema de control de Grogu

El funcionamiento de la unidad requiere la intervención coordinada de dos técnicos calificados que operan de forma simultánea mediante estaciones de transmisión inalámbrica dedicadas. El primer especialista comanda exclusivamente los movimientos oculares, la apertura de los párpados y el desplazamiento de la boca para sincronizar los gestos faciales básicos.

El segundo operador controla las expresiones faciales secundarias, la inclinación de las cejas y el movimiento característico de las orejas elastoméricas. El armazón interno del muñeco contiene micro-servos conectados a una red de cables de tensión que simulan la contracción de los músculos orgánicos debajo de una piel de silicona médica de alta densidad.

El desplazamiento sobre la superficie de la alfombra roja se ejecutó mediante una plataforma motorizada oculta bajo la túnica de tela texturada del personaje. Esta base móvil responde a comandos de posicionamiento por radiofrecuencia con frenos electromagnéticos para evitar oscilaciones bruscas que afecten los componentes internos.

La estructura interna utiliza aleaciones de aluminio aeronáutico y piezas de fibra de carbono impresas en tres dimensiones para reducir el peso total a menos de tres kilogramos. El alivio de la carga estructural previene el sobrecalentamiento de los motores durante transmisiones continuas de exposición pública.

El núcleo informático del títere utiliza un software de control de movimiento que traduce las señales analógicas de los joysticks en trayectorias digitales curvas fluidas. Este procesamiento evita los arranques y paradas robóticas rígidas, otorgando al muñeco el aspecto biológico que exhibe en la pantalla grande.

El sistema de alimentación eléctrica consta de baterías de polímero de litio integradas en la sección inferior del chasis, que proveen una autonomía operativa de noventa minutos continuos antes de requerir recarga. Los ingenieros implementaron sensores térmicos internos que monitorean la temperatura de los servos para evitar fallas mecánicas en el rostro de la criatura.

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Las tecnologías que componen la voz y los gestos del personaje

El aspecto sonoro de Grogu no se emite desde el muñeco en vivo, sino que se procesa de forma externa mediante pistas pregrabadas que combinan vocalizaciones humanas reales de infantes y adultos. Los ingenieros de sonido mezclaron estos registros con grabaciones de campo de mamíferos como el zorro orejón y el kinkajú para obtener el timbre definitivo.

La textura de la piel exterior recibió un tratamiento de pintura por capas que reacciona de manera realista a la iluminación artificial de los flashes fotográficos. Los ojos del animatrónico están compuestos por lentes acrílicas pulidas a mano con capas antirreflejantes que imitan la profundidad corneal de un ojo biológico.

El director del largometraje, Jon Favreau, y la productora Kathleen Kennedy acompañaron al dispositivo durante el desfile técnico ante los reporteros gráficos en el centro de Los Ángeles. La exhibición pública validó el uso de efectos prácticos frente a las alternativas de generación por computadora utilizadas en producciones contemporáneas.

Las pruebas de calibración previas al estreno demandaron cuatro horas de ajustes en el taller móvil instalado detrás del escenario principal del teatro. Los técnicos revisaron la tensión de los microcables faciales debido a las variaciones de humedad registradas en la costa de California.

El evento cerró la etapa de promoción técnica del largometraje antes de su desembarco definitivo en las salas de cine globales pautado para el 21 de mayo. El muñeco retornó a las cajas de transporte blindadas con control climático interno una vez finalizada la sesión fotográfica oficial.

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