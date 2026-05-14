El inicio de la comercialización del robot Archax marcó un hito en la industria de la robótica pesada en Japón. La empresa Tsubame Industries, con sede en Tokio, desarrolló una estructura de 4,5 metros de altura y 3,5 toneladas de peso que permite a un operario humano controlar sus movimientos desde el interior del chasis. El vehículo eléctrico funciona mediante una batería de 300 voltios y posee una estructura compuesta por una aleación de hierro y aluminio, recubierta con plásticos reforzados con fibra.

Ryo Yoshida, director ejecutivo de la firma, presentó el modelo funcional durante el Japan Mobility Show. La construcción de la unidad demandó dos años de desarrollo técnico. El sistema permite que el piloto se ubique en una cabina cerrada situada en el pecho del robot, donde visualiza el entorno a través de nueve cámaras externas y cuatro monitores de alta resolución. El control de las extremidades se ejecuta mediante dos joysticks y pedales que responden a los comandos del usuario de forma inmediata.

La estructura de 4,5 metros de altura permite a un operario humano controlar sus movimientos desde el interior del chasis.

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Cómo funciona el sistema de transformación del Archax

El vehículo opera bajo dos configuraciones distintas: el modo robot y el modo vehículo. En el modo robot, la unidad alcanza su altura máxima de 4,5 metros y se desplaza a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Al activar la transformación, las patas delanteras se extienden hacia adelante y la cabina se inclina 17 grados para reducir el centro de gravedad. En este modo vehículo, el Archax puede circular a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora sobre sus cuatro ruedas equipadas con neumáticos industriales.

el Archax puede circular a una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora sobre sus cuatro ruedas equipadas con neumáticos industriales.

Las manos del humanoide cuentan con dedos articulados capaces de realizar movimientos precisos. Según las especificaciones de Tsubame Industries, cada extremidad superior puede manipular objetos de hasta 15 kilogramos de peso.

"Mi objetivo fue crear una experiencia en la que el piloto se sintiera genuinamente conectado con el robot", afirmó Yoshida durante la exhibición en el distrito de Nishikasai. La ingeniería del software asegura que el asiento del piloto se mantenga nivelado durante los cambios de posición de la estructura.

El diseño estético del Archax recibió influencias directas del género mecha japonés. El equipo técnico incluyó 26 cámaras de gran angular en versiones de prueba para eliminar los puntos ciegos del piloto dentro de la cabina. El chasis cuenta con un sistema de dirección en las ruedas delanteras y tracción en las traseras para maniobrar las 3,5 toneladas de metal.

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Cuál es el precio y la disponibilidad del robot japonés

La compañía limitó la producción inicial a solo cinco unidades destinadas a clientes privados y coleccionistas de alta gama. El precio de venta se fijó en 400 millones de yenes, lo que equivale aproximadamente a 2,75 millones de dólares por cada ejemplar. La comercialización del modelo apunta a un sector de lujo, aunque la empresa proyecta aplicaciones futuras en áreas de recuperación de desastres naturales y tareas de construcción pesada en entornos de difícil acceso.

El vehículo opera bajo dos configuraciones distintas: el modo robot y el modo vehículo.

"Llevar el mundo de la ciencia ficción a la realidad científica" fue la premisa establecida por el equipo de ingenieros de Tsubame Industries. La firma planea expandir el uso de esta tecnología a la industria espacial en la próxima década. El robot no solo permite la operación presencial, sino que también admite el control remoto mediante una conexión de datos cifrada. Las pruebas de seguridad confirmaron que la estructura de aleación soporta las tensiones mecánicas durante el proceso de transformación de 15 segundos.

API/ff