La saga intergaláctica que reavivó el fervor por el universo creado por George Lucas dejó atrás su formato televisivo para dar el salto definitivo hacia las salas cinematográficas de todo el mundo. La película The Mandalorian and Grogu, dirigida por Jon Favreau, fijó su fecha de estreno en cartelera para este viernes 21 de mayo, transformándose en el primer largometraje de la franquicia Star Wars en llegar a los cines desde fines de 2019.

El proyecto modificó el esquema inicial de la productora Lucasfilm, que decidió congelar el desarrollo de una cuarta temporada de la serie de Disney+ para unificar la narrativa en una superproducción de dos horas y doce minutos de duración.

La presentación oficial a la prensa y los fanáticos ocurrió mediante una función especial realizada el pasado 14 de mayo por la noche en Los Ángeles, Estados Unidos, donde los realizadores y el elenco principal exhibieron los lineamientos de este nuevo arco argumental.

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El actor chileno Pedro Pascal encabezó la caminata por la alfombra roja junto a una réplica animatrónica del personaje Grogu.

Durante el evento, los creadores del largometraje ratificaron que la historia transcurre de forma lineal tras los acontecimientos de la tercera temporada televisiva emitida en 2023. La Nueva República contrató formalmente al cazarrecompensas Din Djarin para contener a los remanentes del Imperio Galáctico, facciones de la guerra que operan en los bordes exteriores del mapa espacial e intentan reorganizar sus fuerzas militares tras la caída de las autoridades centrales.

La trama central arrastra la evolución directa de los tres ciclos previos que se emitieron en la plataforma digital entre 2019 y 2023. Al inicio de la serie, el protagonista recibió el encargo de capturar a un misterioso ser de la misma especie que el maestro Yoda, pero optó por romper los códigos de su gremio para protegerlo de los experimentos del remanente imperial liderado por Moff Gideon. La adopción legal del pequeño bajo el nombre de Din Grogu coronó el cierre de la última temporada, estableciendo una dinámica oficial de maestro y aprendiz que funciona como el motor fundamental del nuevo guion cinematográfico.

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Las novedades se revelaron en la alfombra roja

El desfile de celebridades en la premiere mundial ratificó la incorporación de figuras de renombre internacional al reparto habitual de la producción de ciencia ficción. El actor chileno Pedro Pascal encabezó la caminata por la alfombra roja junto a una réplica animatrónica del personaje Grogu, captando la atención de los reporteros gráficos mediante interacciones que se volvieron virales en redes sociales. La actriz Sigourney Weaver acaparó el foco de los anuncios al confirmarse su rol como Ward, una experimentada piloto que perteneció a la Alianza Rebelde y que interactúa de manera directa con los protagonistas en sus misiones tácticas.

La velada incluyó la presencia de Jeremy Allen White, quien aportó su registro vocal para interpretar a Rotta el Hutt, el hijo del recordado jefe criminal Jabba de la trilogía clásica de la saga. Los realizadores dispusieron además una coreografía con droides y miembros de la legión de soldados imperiales para ambientar el ingreso de los invitados al recinto cinematográfico. El director y guionista Favreau aprovechó la instancia para explicar las complejidades que supuso modificar la estructura de escritura que tenía pensada originalmente para la pantalla chica.

El propio realizador detalló la necesidad de reconfigurar la propuesta para adaptarla a las exigencias visuales y de ritmo que requiere un estreno comercial en salas tradicionales: "Tuve que empezar desde cero para armar esta historia en lugar de simplemente adaptar los guiones que ya estaban escritos para la televisión. El cine demanda una escala distinta, una contundencia en cada escena que obligó a concentrar toda la energía de este universo en un relato único y autoconclusivo para la gran pantalla".

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Cómo queda el panorama de la saga tras este lanzamiento cinematográfico

La producción ejecutiva de la película estuvo a cargo de Dave Filoni y Kathleen Kennedy, quienes coordinaron el rodaje de 92 días en los estudios de California bajo estrictas medidas de seguridad fáctica para evitar filtraciones sobre el desenlace del guion. La banda sonora quedó nuevamente bajo la responsabilidad del compositor sueco Ludwig Göransson, ganador del premio Óscar, quien expandió las melodías originales de la serie de televisión mediante arreglos orquestales de mayor envergadura para los sistemas de sonido de los cines. Los manuales de referencia visual publicados por la editorial de la franquicia acompañan el lanzamiento para aportar datos técnicos complementarios a la audiencia.

El futuro de la marca comercial en el streaming no quedó totalmente clausurado, ya que la productora mantiene en fase de desarrollo activo la segunda temporada de la serie derivada Star Wars: Ahsoka. No obstante, el rendimiento comercial de este fin de semana en las boleterías globales determinará la velocidad con la que se aprobarán las siguientes películas programadas para la renovación de la propiedad intelectual. El despliegue publicitario incluyó avances durante los eventos deportivos más importantes del año en Norteamérica, consolidando una preventa de entradas que superó las expectativas iniciales de las cadenas de exhibición.

AI