Star Wars se queda corto: una empresa quiere fabricar satélites cazadores para una guerra orbital

Si alguna vez ocurre un combate en el espacio, difícilmente se parezca a dos naves disparando láseres a toda velocidad. En órbita, una maniobra puede tardar días o semanas, y cada movimiento depende del combustible disponible, la posición del objetivo y la capacidad de anticipar su trayectoria. La escena tendría menos épica visual que una película de acción y más paciencia de espionaje: acercarse, esperar, corregir el rumbo y actuar antes que el otro.

En ese terreno quiere moverse True Anomaly. La startup estadounidense, fundada en 2022, desarrolla un satélite llamado Jackal, pensado para operaciones militares en órbita y fabricado con una lógica de producción rápida. Su diseño no apunta a impresionar por tamaño ni apariencia: tiene dimensiones similares a las de un refrigerador y reúne combustible, sensores y propulsores para acercarse a otros objetos espaciales con alta precisión. El proyecto fue difundido por el medio científico Robotitus, que describió el avance de una tecnología diseñada para entrenar escenarios de defensa y persecución entre satélites.

Un satélite diseñado para perseguir

En el espacio, moverse bien puede valer más que tener un arma visible. Los satélites no doblan como un avión ni frenan en seco; cada cambio de posición implica calcular órbita, velocidad, combustible y tiempo. Jackal fue pensado justamente para ganar margen en esa parte del juego: puede maniobrar, girar y seguir objetivos sin perderlos de vista.

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El sistema incorpora alrededor de 20 propulsores, una cantidad que le permite desplazarse en distintas direcciones y ajustar su orientación durante una aproximación. Esa capacidad es central para cualquier escenario de defensa orbital, donde el objetivo puede ser inspeccionar, seguir, interceptar o simular una amenaza. En un ambiente donde todo se mueve a miles de kilómetros por hora, la ventaja no está en la fuerza bruta, sino en llegar al punto correcto antes que el rival.

Even Rogers, fundador de True Anomaly, viene de la Fuerza Aérea de Estados Unidos y trabajó en simulaciones de amenazas. Desde ese lugar detectó una limitación: el entrenamiento existía, pero las capacidades reales para ensayar situaciones en órbita todavía eran escasas. De ahí salió la apuesta por satélites más ágiles, fabricados en serie y pensados para un escenario donde la velocidad de respuesta puede definir una crisis.

Ensayos militares fuera de la Tierra

Uno de los planes de la compañía consiste en poner en órbita dos satélites Jackal para realizar una prueba de persecución. Uno actuará como objetivo enemigo y el otro deberá seguirlo, ajustar su trayectoria y responder a sus movimientos. La escena no tendrá explosiones ni disparos, pero servirá para practicar algo que hasta hace poco estaba más cerca de los manuales teóricos que de los ensayos reales.

La prueba busca evitar que una crisis encuentre a todos sin práctica real. Un satélite rival que se acerca demasiado a un activo estratégico puede ser una señal de inspección, una advertencia o el paso previo a una interferencia. En órbita, la diferencia entre observar y amenazar puede depender de pocos kilómetros, de una trayectoria o de una maniobra que llegue fuera de tiempo.

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El ejercicio también muestra cómo cambió el valor militar del espacio. Durante décadas, los satélites fueron vistos sobre todo como instrumentos de comunicación, navegación, vigilancia o investigación. Ahora aparecen como piezas que también deben defenderse, moverse y, en algunos casos, actuar frente a otros satélites.

Mosaic, el software detrás de las maniobras

True Anomaly desarrolla además un sistema llamado Mosaic, diseñado para convertir objetivos militares en secuencias de acción. Un operador puede definir una meta y el software organiza movimientos, tiempos y recursos para ejecutarla con rapidez. En una operación orbital, ese paso es clave porque cada maniobra consume combustible y puede dejar al satélite en una posición mejor o peor para la siguiente acción.

El margen de error es chico. Una mala aproximación puede desperdiciar energía, perder el objetivo o aumentar el riesgo de colisión. Por eso, la empresa apuesta por combinar decisión humana con automatización, de manera que las órdenes no dependan solo de cálculos manuales ni de respuestas lentas.

El objetivo militar es reducir tiempos. En tierra, esa lógica ya se ve en drones, sensores y centros de mando que procesan datos en tiempo real. En el espacio, la dificultad aumenta porque las órbitas imponen ventanas de acción que no siempre se repiten rápido.

La militarización del espacio acelera inversiones

True Anomaly creció en un momento en el que Estados Unidos mira el espacio como una zona de competencia estratégica. La empresa ya recaudó alrededor de 400 millones de dólares y trabaja con la Fuerza Espacial estadounidense. Su modelo coincide con una prioridad cada vez más repetida en el sector defensa: construir sistemas más baratos, más numerosos y más fáciles de reemplazar.

La oscuridad le ganó una carrera a la luz

Durante años, muchos satélites fueron diseñados como piezas únicas, costosas y difíciles de sustituir si fallaban o eran atacadas. La nueva lógica busca producir más unidades, probar rápido, corregir errores y volver a lanzar. En vez de apostar todo a un sistema perfecto, las empresas intentan fabricar constelaciones de equipos suficientemente buenos para operar en un entorno hostil.

Ese enfoque también modifica la economía de la defensa espacial. Si un país depende de pocos satélites grandes, cada uno se vuelve un blanco crítico. Si puede desplegar muchos sistemas pequeños, maniobrables y reemplazables, el cálculo del adversario cambia. Atacar deja de ser una decisión simple cuando el objetivo puede ser sustituido o cuando hay otros satélites listos para ocupar su lugar.

La frontera ambigua entre defensa y ataque

El problema de estas tecnologías es que sus usos pueden cambiar según el contexto. Un satélite capaz de acercarse a otro puede servir para inspeccionarlo, repararlo o retirar basura espacial. La misma capacidad también puede emplearse para bloquear, seguir, interferir o dañar un activo rival. En órbita, una herramienta defensiva puede convertirse en amenaza sin cambiar demasiado su apariencia.

Esa ambigüedad inquieta a los especialistas en seguridad espacial. La mayoría de los satélites no lleva armas visibles, pero una aproximación peligrosa puede bastar para alterar comunicaciones, vigilancia militar o servicios civiles que dependen de infraestructura orbital. Bancos, aviones, redes eléctricas, sistemas meteorológicos y teléfonos usan datos que, de una u otra forma, pasan por satélites.

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Jackal no habla solo de una empresa nueva. También muestra hacia dónde se mueve la guerra espacial: menos espectáculo, más maniobra, datos y paciencia. No se trata de imaginar destructores estelares, sino de entender que una maniobra silenciosa alrededor de la Tierra puede tener efectos reales abajo.

Una guerra lenta, técnica y difícil de ver

La imagen popular del combate espacial quedó marcada por el cine, pero el escenario probable es mucho menos visible. Un satélite puede acercarse a otro durante días sin que nadie fuera del circuito militar advierta lo que ocurre. La amenaza puede no estar en un disparo, sino en una posición, una trayectoria o una distancia que obliga al otro a gastar combustible y cambiar de plan.

Jackal fue diseñado para moverse dentro de esa clase de escenario. Su valor está en la persecución, la simulación y la capacidad de entrenar respuestas antes de que una crisis real obligue a usarlas. La guerra orbital, si llega, se parecerá menos a un duelo de rayos láser que a una partida lenta de ajedrez sobre la Tierra.

El avance de True Anomaly alcanza para ver el cambio de época. El espacio ya no es solo una frontera científica o comercial. También es un tablero militar donde las piezas empiezan a moverse con nuevas reglas. Y algunas de esas piezas ya están siendo fabricadas.

DCQ