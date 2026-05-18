El actor chileno Pedro Pascal se consolidó como una de las figuras centrales de la industria audiovisual global mediante su participación consecutiva en las franquicias más rentables de la televisión y el cine. Su carrera comercial escaló de forma sostenida a partir de 2014, cuando interpretó a Oberyn Martell en la cuarta temporada de la serie de HBO Games of Thrones. Este rol marcó el quiebre definitivo tras veinte años de audiciones fallidas y empleos temporales en Nueva York y Los Ángeles.

Nacido el 2 de abril de 1975 en Santiago de Chile como José Pedro Balmaceda Pascal, el intérprete experimentó el exilio político a los nueve meses de vida. Sus padres, la psicóloga Verónica Pascal y el médico especialista en fertilidad José Balmaceda, solicitaron asilo en la embajada de Venezuela en 1976 debido a su vinculación con la oposición a la dictadura militar de Augusto Pinochet. La familia obtuvo posteriormente refugio en Dinamarca antes de radicarse definitivamente en los Estados Unidos, donde Pascal se crió entre Texas y California.

La formación profesional del actor se desarrolló en la Orange County High School of the Arts y concluyó en 1997 en la Tisch School of the Arts de la Universidad de Nueva York. Durante las dos décadas posteriores, acumuló apariciones breves en producciones televisivas como Buffy, la cazavampiros, The Good Wife, NYPD Blue y Homeland. Durante ese período de inestabilidad laboral, trabajó de forma intermitente como mozo en restaurantes neoyorquinos para financiar su actividad en el circuito teatral independiente.

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La cruda vida familiar de Pedro Pascal

El suicidio de su madre en 1999 reconfiguró la identidad pública del actor. En homenaje a ella, decidió invertir el orden de sus apellidos y adoptar Pascal como su nombre artístico principal en lugar de Balmaceda. Las dificultades económicas persistieron hasta sus 39 años, cuando obtuvo el papel en la producción de fantasía medieval de HBO que modificó su proyección en el mercado norteamericano.

El propio Pascal describió la incertidumbre de esa etapa inicial en una entrevista con el medio estadounidense Deadline Hollywood: "Mi visión era que si no tenía una gran experiencia para los veintinueve años, se acababa. Así que reconsideraba constantemente lo que significaba dedicar mi vida a esta profesión y renunciaba a la idea de que fuera como la imaginaba de niño. Había muchísimas buenas razones para dejar atrás esa ilusión".

El propio Pascal detalló la exigencia física y mental que demandó el uso del traje blindado en el set de filmación.

La expansión de su visibilidad continuó entre 2015 y 2017 con su interpretación del agente de la DEA Javier Peña en las tres temporadas de la serie de Netflix Narcos. Su desempeño en producciones de acción derivó en su contratación por parte de Disney+ en noviembre de 2018 para encabezar el elenco de The Mandalorian, la primera serie de acción real basada en el universo de Star Wars, donde asumió el rol del cazarrecompensas Din Djarin.

Qué significó The Mandalorian para la consagración de Pedro Pascal en Star Wars

La incorporación de Pedro Pascal a la franquicia de Star Wars bajo la dirección de Jon Favreau supuso su consagración definitiva en la cultura popular global. El actor asumió el rol protagónico de Din Djarin en The Mandalorian, una interpretación compleja que requirió actuar con el rostro cubierto por un casco de beskar durante la mayor parte del rodaje. Esta particularidad técnica obligó al intérprete a desarrollar un riguroso trabajo de modulación de voz y expresión corporal para transmitir la evolución emocional del personaje.

El éxito de la serie de Disney+ impulsó la venta de productos de la marca a nivel internacional y transformó la dinámica de la saga de ciencia ficción en el streaming. Pascal aportó la base dramática para el vínculo central de la narrativa con el personaje animatrónico Grogu, una relación que conmovió a millones de espectadores en el mundo. El impacto de su labor actoral consolidó el proyecto durante tres temporadas consecutivas y derivó en la confirmación de la película cinematográfica The Mandalorian & Grogu.

El propio Pascal detalló la exigencia física y mental que demandó el uso del traje blindado en el set de filmación durante una mesa redonda organizada por The Hollywood Reporter: "Es como ponerse un guante de la cabeza a los pies que tiene peso. Es irónico que nadie pueda ver mi cara porque el cuerpo entero te pide que te muevas de una forma específica para contar la historia, pero el esfuerzo valió la pena para construir este universo".

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