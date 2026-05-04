El origen del Día de Star Wars: por qué se celebra el 4 de mayo en todo el mundo

La celebración del Día de Star Wars cada 4 de mayo respondió originalmente a un ingenioso juego de palabras en inglés que vinculó la frase emblemática de la franquicia, "may the force be with you", con una fecha del calendario.

El origen de este festejo no nació de una estrategia de marketing de los estudios cinematográficos, sino de una publicación en el diario británico The London Evening News en 1979. Aquel mensaje buscó felicitar a Margaret Thatcher por asumir su cargo como primera ministra del Reino Unido.

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La información, consignada por la cadena CNN, recordó que los miembros del Partido Conservador publicaron un anuncio que decía: "May the Fourth be with you, Maggie. Congratulations". Esta estructura fonética imitó el saludo "May the Force be with you" (Que la Fuerza te acompañe), frase que popularizó la película estrenada apenas dos años antes, en 1977.

George Lucas, el creador del universo galáctico, no intervino en la creación de la efeméride, aunque la empresa Lucasfilm adoptó la fecha años más tarde ante la insistencia de los fanáticos. El crecimiento de internet y las redes sociales aceleró la masificación de los eventos que hoy incluyen proyecciones, desfiles y lanzamientos de productos exclusivos.

Cómo evolucionó el festejo de Star Wars a nivel global

El primer festival organizado de manera masiva ocurrió en 2011 en el Toronto Underground Cinema, en Canadá. A partir de esa reunión de aficionados, la fecha se transformó en una herramienta de marketing global que las distribuidoras utilizaron para anunciar nuevos proyectos y series vinculadas a la franquicia.

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Disney, tras la compra de la productora original en 2012, oficializó la fecha dentro de su calendario corporativo. Los parques temáticos de California y Florida programan actividades especiales y menús temáticos para recibir a miles de turistas que asisten vestidos como los personajes de la Alianza Rebelde o el Imperio Galáctico.

El impacto económico de la jornada alcanzó cifras millonarias por la venta de mercadería y suscripciones a plataformas de streaming. Durante este día, las tiendas oficiales aplican descuentos en figuras de colección y videojuegos, mientras que en las redes sociales el hashtag #MayThe4thBeWithYou suele liderar las tendencias globales durante las 24 horas del festejo.

Otras fechas también compitieron por la atención de los seguidores, como el 25 de mayo, día del estreno original de A New Hope (Episodio IV – Una Nueva Esperanza) en 1977. Sin embargo, la sonoridad del 4 de mayo prevaleció en la cultura popular. El festejo se extendió incluso al día siguiente, el 5 de mayo, denominado por los fans como "Revenge of the Fifth" ("la venganza del quinto"), en alusión al título de la película Revenge of the Sith.