La tercera temporada de El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder ya tiene fecha de estreno confirmada y marca uno de los anuncios más importantes del calendario del streaming internacional. Prime Video informó que los nuevos episodios llegarán a la plataforma el 11 de noviembre de 2026, despejando meses de especulación entre los fans.

El anuncio se realizó antes de la presentación anual de Amazon a los anunciantes, durante el evento Upfronts en Nueva York, y puso fin a la idea previa de que la serie recién regresaría en 2027. De hecho, medios especializados ya habían adelantado que el estreno estaba previsto para 2026, algo que ahora quedó confirmado de manera oficial.

Desde Amazon remarcaron el peso estratégico de la ficción dentro de su catálogo. Según la compañía, la serie ya superó los 185 millones de espectadores en todo el mundo y es “uno de los títulos con mejor rendimiento y más vistos de la historia de Prime Video, con una base de fans amplia, muy comprometida y global”.

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En términos de audiencia, la primera temporada fue el lanzamiento más exitoso de una serie en la historia de Prime Video dentro de sus primeros 91 días, mientras que la segunda, estrenada en 2024, debutó como la serie original más vista en el Top 10 de Nielsen y se mantuvo entre las cuatro más consumidas durante toda su emisión.

¿Cómo es la trama de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder"?

La tercera temporada se desarrollará varios años después de los acontecimientos vistos en la segunda entrega, un salto temporal que permitirá reconfigurar alianzas, conflictos y liderazgos en la Tierra Media. Según la descripción oficial, la historia se retomará “en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron”.

En este nuevo escenario, el eje narrativo estará puesto en la ofensiva definitiva del Señor Oscuro. La trama mostrará cómo Sauron “busca forjar el Anillo Único que le dará la ventaja que necesita para ganar la guerra, someter a todos los pueblos a su voluntad y, finalmente, gobernar toda la Tierra Media”.

La tercera temporada de "El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" se desarrolla “en el apogeo de la Guerra de los Elfos y Sauron”.

La serie, ambientada durante la Segunda Edad, se sitúa miles de años antes de los hechos narrados en El Hobbit y El Señor de los Anillos de J. R. R. Tolkien. Es una etapa clave del universo creado por el autor, marcada por la creación de grandes poderes y la caída de reinos legendarios.

Amazon define a Los Anillos de Poder como una historia que “transporta a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos alcanzaron la gloria y cayeron en la ruina, héroes inesperados fueron puestos a prueba, la esperanza pendía de un hilo y el mayor villano jamás surgido de la pluma de Tolkien amenazaba con sumir al mundo entero en la oscuridad”.

En ese recorrido, los personajes deberán enfrentar “el temido resurgimiento del mal en la Tierra Media”, atravesando escenarios emblemáticos como las Montañas Nubladas, los bosques de Lindon -capital élfica- y el reino insular de Númenor, cuyos destinos tendrán consecuencias que perdurarán por siglos.

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¿Quiénes integran el reparto y la producción de la serie?

La serie continúa bajo el liderazgo creativo de JD Payne y Patrick McKay, quienes se desempeñan como showrunners y productores ejecutivos desde el inicio del proyecto. Ambos estarán nuevamente al frente de la tercera temporada, consolidando la continuidad narrativa y estética.

El equipo de producción ejecutiva se completa con Lindsey Weber, Justin Doble, Kate Hazell y la productora ejecutiva y directora Charlotte Brändström, una de las figuras clave detrás del tono cinematográfico de la serie. Matthew Penry-Davey participa como productor, mientras que Ally O’Leary, Tim Keene y Andrew Lee figuran como coproductores.

La ficción es una producción de Amazon MGM Studios, responsable de uno de los proyectos televisivos más ambiciosos de la última década por escala, presupuesto y despliegue técnico.

"El Señor de los Anillos: Los Anillos de Poder" regresa con su tercera temporada el 11 de noviembre de 2026.

Durante el anuncio oficial, Peter Friedlander, director de Televisión Global de Amazon MGM Studios, destacó el impacto sostenido de la serie: “Desde el principio, esta serie ha encarnado la magnitud, la ambición y la narrativa cinematográfica que definen a las series globales más importantes de Prime Video”.

En el mismo comunicado, agregó: “La extraordinaria respuesta de millones de fans en todo el mundo ha dejado claro que este viaje por la Tierra Media sigue teniendo gran repercusión, y ese impulso no ha hecho más que crecer de cara a la tercera temporada”.

En cuanto al reparto, regresan varios de los personajes centrales que sostienen la historia: Morfydd Clark como Galadriel, Robert Aramayo como Elrond, Ismael Cruz Córdova como Arondir y Charlie Vickers en el rol de Sauron, quien ya apareció en la primera imagen oficial de la nueva temporada luciendo una corona.

Las dos primeras temporadas, estrenadas en septiembre de 2022 y agosto de 2024 respectivamente, están disponibles en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios, y cuentan con certificación “Fresco” en Rotten Tomatoes, además de haber sido reconocidas por sus valores de producción y alcance épico.

RV/ff