Peter Jackson recibirá Palma de Oro honorífica en Cannes, el festival que estrenó las primeras imágenes de “El señor de los anillos”

El cineasta neozelandés Peter Jackson (El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, King Kong) recibirá una Palma de Oro honorífica durante la ceremonia de apertura del 79º Festival de Cannes (del 12 al 23 de mayo). "Recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes será uno de los momentos más grandes de mi carrera", comentó el director de 64 años en un comunicado del festival.

El 13 de mayo de 2001, en Cannes, 26 minutos cambiaron la vida del entonces poco conocido director. Allí se proyectaron en exclusiva - siete meses antes de su estreno - las primeras imágenes de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo, inicio de la saga cinematográfica basada en las novelas de J. R. R. Tolkien, que terminó acumulando 17 premios Óscar.

La presidenta del festival, Iris Knobloch, celebró al "director de creatividad desbordante que dio al género de la fantasía heroica sus cartas de nobleza". El delegado general del festival, Thierry Frémaux, afirmó que existe "claramente un antes y un después de Peter Jackson".

Desde hace 12 años, tras El Hobbit: La Batalla de los Cinco Ejércitos, Jackson no volvió a realizar cine de ficción y se dedicó a formatos documentales, profundamente marcado por la repentina muerte de su director de fotografía Andrew Lesnie. Ese fallecimiento "cambió mi camino creativo", explicó en un video.

Del adolescente gore al referente del fantasy

Peter Jackson (1961, Pukerua Bay, Nueva Zelanda) desde niño mostró una pasión por el cine, cuando realizaba cortometrajes con una cámara Super 8. Debutó profesionalmente con películas de bajo presupuesto que mezclaban humor gore y estilo "splatstick": Bad Taste (1987), Meet the Feebles (1989) y especialmente Braindead (también conocida como Dead Alive, 1992), que lo convirtieron en un nombre de culto en el cine independiente.

Con Heavenly Creatures (1994), un drama basado en hechos reales obruvo una nominación al Óscar por mejor guion original (compartido con Fran Walsh, su pareja y colaboradora habitual), pero el gran punto de inflexión en su carrera llegó cuando adquirió los derechos para adaptar El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien.

Convenció a New Line Cinema de filmar la trilogía completa de una vez (2001-2003), un proyecto ambicioso rodado íntegramente en Nueva Zelanda que revolucionó el cine de fantasía con efectos visuales pioneros y una escala épica.

La saga recaudó miles de millones y culminó con El retorno del rey (2003), que ganó numerosos premios Óscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Guion Adaptado para Jackson. Este hito no solo lo convirtió en uno de los directores más exitosos y respetados del mundo, sino que también impulsó masivamente la industria cinematográfica de su país.

Tras el éxito de la trilogía, Jackson dirigió el remake de King Kong (2005), otro gran éxito comercial y técnico, y más tarde regresó a la Tierra Media con la trilogía de El Hobbit (2012-2014). En años posteriores exploró otros formatos, como el documental de la Primera Guerra Mundial They Shall Not Grow Old (2018) y la aclamada serie documental The Beatles: Get Back (2021).

