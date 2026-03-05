Las cinco recomendaciones culturales de la semana: inauguraciones, esculturas cinéticas, jazz y más

Terán Space & Art Gallery presentan “Para sentir el Arte”

En La Aldea (Pilar) Terán Space & Art Gallery, un espacio apadrinado por el Arquitecto y Art Collector, Javier Iturrioz y dirigido por “Pato” Terán se inaugura “Para sentir arte”. La Galería se especializa en arte abstracto y conceptual. Su ideal es que convivan y se puedan adquirir obras de todos los valores.

Este 2026 se incorporan las “Tardes de té” eventos exclusivos (hasta ocho personas) con el catering de Maru Botana y una charla sobre algún Gran Maestro a cargo de Pato.

Artistas participantes:

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Ginette Reynal (pintura)

Solita Terán (pintura)

Magdalena López Frugoni (arte textil, “Quipu”)

Josefina Viale (pintura)

María Marta Mac Mullen (cerámicas)

Ana María Toledo(Maderas)

En Terán Space & Art Gallery desde este jueves 5 de marzo en Colectora Panamericana, Km 44 “La Aldea” Pilar.

“Interacciones Materiales 一Una nueva especie de diseño”

Las diseñadoras Heidi Jalkh y Nadya Suvorova presentan esculturas cinéticas impulsadas por materiales que no solo se mueven: reaccionan. Con ello, demuestran que la llamada “materia pasiva” está lejos de serlo.

La exposición reúne materiales emergentes desarrollados en laboratorios de Suiza y Argentina y los convierte en esculturas cinéticas que se sienten menos como máquinas y más como organismos expresivos. No se trata simplemente de robots que ejecutan secuencias programadas, sino de protagonistas reactivos que responden a la proximidad, la atención y el tiempo.

El espacio expositivo se transforma en un escenario habitado por distintas entidades, cada una fabricada en torno a una propiedad material específica. Una membrana autónoma blanda se adapta mediante una contracción hacia el adentro, similar a la de un tatú carreta, elevando un objeto únicamente a través de la forma. Cerca de él, espumas metálicas atrapadas en campos magnéticos rotatorios parecen desafiar la gravedad, realizando una “caminata lunar” sobre planos verticales en una danza ingrávida.

Juan Campodónico y la creación de un álbum como una biografía en la que se unen el padre, el hijo y los territorios transitados



La escala cambia cuando el público se encuentra con una alfombra magnética de cilios de silicona: diminutos filamentos que se curvan de manera colectiva para transportar objetos sobre una superficie ondulante, evocando los sistemas microscópicos de transporte del cuerpo humano. En otro lugar, un hábitat tambaleante sirve de cuna para el crecimiento fúngico, mientras que una esfera biocerámica hecha de conchas marinas forma cuerpo geométrico mediante un ensamblaje modular.

Expandida por una instalación audiovisual inmersiva, Interacciones Materiales redefine cómo experimentamos los materiales, el movimiento y el espacio.

Inauguración 5 de marzo a las 18h en ArtLab (Roseti 93, CABA)

El mes de las mujeres se celebra a puro jazz en el CCEBA

El próximo 12 de marzo el Centro Cultural de España en Buenos Aires presenta el primer concierto del ciclo CCEBA JAZZ, con la actuación en vivo de Diana Arias Trío con la curaduría de Julia Moscardini celebrando el mes de la mujer en el espacio cultural ubicado en la calle Paraná 1159 de la ciudad de Buenos Aires.

CCEBA Jazz es un ciclo anual de conciertos en vivo que nació en el año 2015 y que desde aquel año a la fecha ha convocado artistas referentes de la escena local tales como el recordado de contrabajista Jorge López Ruiz, el pianista Ernesto Jodos, la saxofonista Yamile Burich, el baterista Sergio Verdinielli, la guitarrista Patricia Grinfeld, el saxofonista Pablo Ledesma entre muchos otros.



En esta ocasión, bajo la coordinación de la cantante Julia Moscardini CCEBA JAZZ presenta el primer show del año con la presencia de talentosas artistas del género en un concierto que estará protagonizado por la contrabajista Diana Arias junto a la pianista Pía Hernández y la trompetista Jeanette Nenezian para compartir composiciones propias entre otras de autoras locales e internacionales.



Jueves 12 de marzo a las 19. Homenaje al mes de la mujer en CCEBA (Paraná 1159). La entrada es libre y gratuita y el ingreso por orden de llegada hasta agotar la capacidad del espacio. Duración: 60 minutos.



La salud de los enfermos de Julio Cortázar

El 15 de marzo a las 18 estrena La salud de los enfermos de Julio Cortázar, texto llevado por primera vez al teatro en su versión original, con dirección de Leandro Cóccaro en el Teatro del Pueblo.

Uno de los autores más grandes de la literatura argentina, reconocido mundialmente llega a los escenarios con este texto que formó parte de Todos los fuegos el fuego, cuarto libro de cuentos del escritor publicado en 1966 que hoy sube a escena celebrando los 60 años de su primera edición.

En la salud de los enfermos Cortázar pone sobre la mesa la relación siempre compleja entre la pérdida y el criterio de realidad acompañados por las dosis de humor y ternura tan propios del autor.

Ante una madre enferma, los miembros de la familia deciden ocultarle un hecho doloroso. “Enamorado de la obra de Cortázar desde mi adolescencia, este cuento en particular me conmovió muchísimo por su cercanía con mi propia historia familiar. La salud de los enfermos me interpela directamente en relación con los vínculos familiares retratados por el escritor”, comentó su director Leandro Cóccaro.

Estreno el 15 de marzo a las 18 en el Teatro del Pueblo (Lavalle 3636, CABA). Funciones: domingos de marzo y abril a las 18. Localidades $24.000 disponibles en Alternativa Teatral.



Cristina de Middel en Buenos Aires

El miércoles 11 de marzo a las 18 inaugura “Sueños y Culpas” de Cristina de Middel, la fotógrafa española mundialmente reconocida llega a Buenos Aires con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA) para presentar su nueva exposición que podrá visitarse, con entrada libre y gratuita, en ArtexArte (Lavalleja 1062, CABA).

Se trata de la primera exposición de la fotógrafa en Argentina que propone un recorrido por los principales proyectos editoriales de la autora con la presentación de dos de sus series fundamentales: Afronauts (2012), el trabajo que la catapultó al reconocimiento internacional, y el más reciente Gentleman’s Club (2023), en el que aborda la prostitución femenina desde la mirada de quienes la consumen. La exhibición cuenta con la curaduría de Rafael Doctor Roncero.

Cristina de Middel



Formada en Bellas Artes y tras casi una década dedicada al periodismo fotográfico, Cristina de Middel siente la necesidad de abandonar el espacio encorsetado y necesariamente parcial de la prensa. El hallazgo fortuito de una información sorprendente —el intento de desarrollar un programa espacial en Zambia durante los años sesenta— actúa como detonante para la realización de un trabajo fotográfico profundamente personal. A partir de este episodio real, De Middel se adentra sin reservas en un territorio fronterizo entre la realidad y la ficción, un umbral conceptual que se convertirá desde entonces en una constante en toda su producción.

Afronauts se concibe inicialmente como un pequeño fotolibro autoeditado por la artista, que pronto se transforma en un éxito internacional, llegando a convertirse en uno de los paradigmas de la gran corriente editorial fotográfica que eclosiona con fuerza en el ámbito popular durante aquellos años.

En Afronauts ya se encuentran la mayoría de los ejes conceptuales que Cristina de Middel desarrollará hasta la actualidad: el cuestionamiento del valor documental de la fotografía, la resistencia frente a la avalancha de estereotipos heredados de una cultura eminentemente visual y, en términos más amplios, la revisión crítica de los cánones tradicionalmente asociados al medio fotográfico, todo ello atravesado por la reivindicación del humor como herramienta fundamental de cualquier relato.

Por su parte, Gentleman’s Club analiza la prostitución femenina a través de los retratos de sus clientes en distintas partes del mundo. En este proyecto, desarrollado a lo largo de casi una década, el foco se desplaza de manera radical hacia el protagonista habitualmente ignorado: el consumidor. Las mujeres no aparecen en ningún momento; su ausencia subraya un giro necesario en un relato que históricamente ha sido contado desde una única perspectiva. A través de la emulación de un archivo, materializado en la confección de fichas, estos cien retratos revelan el reverso del negocio, aquel que la sociedad prefiere no mirar.

La introducción a la exposición mediante los distintos fotolibros invita al espectador a una contemplación pausada. La sala se transforma así en una suerte de biblioteca, un espacio de lectura y observación atenta, donde es posible dedicar el tiempo necesario a unas obras difíciles de encontrar fuera de los circuitos especializados y que se presentan reunidas por primera vez en una exposición.

Cristina de Middel se nos revela así como una virtuosa funambulista que avanza con precisión sobre la estrecha cuerda que separa —y a la vez une— la realidad y la ficción: aquello que somos, lo que contamos y la forma en que lo hacemos.

Desde el 11 de marzo en ArtexArte (Lavalleja 1062, CABA) con el apoyo del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Hasta el 16 de mayo, de martes a viernes de 14 a 20 y los sábados de 15 a 2h, con entrada libre y gratuita. Domingos y feriados cerrado al público.