Gustavo Neffa: “Ya empezamos a ver el piso en materia de caída de actividad económica”

La consolidación del superávit fiscal volvió a ubicarse en el centro del debate económico luego de que el Gobierno celebrara un nuevo resultado positivo en las cuentas públicas. Para el economista Gustavo Neffa, este ordenamiento representa un cambio estructural para la economía argentina, aunque aclaró que aún quedan desafíos importantes en materia de inflación, reservas y recuperación de la actividad.

El economista destacó que el equilibrio fiscal logró frenar parte de los desequilibrios históricos del país y remarcó: “Fue la fuente de todos los males en la Argentina, fuente de aceleración de la inflación y de acumulación de deuda”. En ese sentido, señaló que el resultado financiero positivo “es algo muy positivo” y proyectó que el desempeño de este año será incluso mejor que el de 2024.

La macroeconomía mejora, pero la micro sigue golpeada

Neffa sostuvo que el Gobierno recibió una economía “al borde de la hiperinflación” y explicó que la prioridad fue estabilizar las variables macroeconómicas. Sin embargo, reconoció que la recuperación todavía no impacta de manera uniforme en todos los sectores.

“Hay sectores ganadores y perdedores. Claramente, hay menos sectores ganadores que empujan mucho más el producto que sectores perdedores”, explicó. Además, afirmó que la acumulación de reservas en el Banco Central continúa siendo una de las principales cuentas pendientes de la administración económica.

Respecto del panorama inflacionario, el economista se mostró optimista y consideró que la desaceleración continuará durante los próximos meses. “Yo estimo que por debajo del 2% podamos estar más para el cuarto trimestre, y eso no es poco”, afirmó. También aseguró que algunos indicadores comienzan a mostrar señales de recuperación: “Ya empezamos a ver el piso en materia de caída de actividad económica”, dijo al mencionar mejoras en la industria y la construcción.

Apertura económica y desafíos para las empresas

Consultado por los sectores más afectados por el nuevo esquema económico, Neffa sostuvo que muchas empresas deberán adaptarse a un escenario de mayor competencia internacional y menores protecciones.

“Hay que competir, lamentablemente, hay que decirles que tienen que competir los empresarios”, expresó. Según indicó, la baja de aranceles, el costo de las tarifas y el avance de productos importados generan una fuerte presión sobre la industria local.

En paralelo, destacó el potencial del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y subrayó que existen anuncios por “100.000 millones de dólares” vinculados a proyectos de inversión. Aun así, aclaró que los resultados no serán inmediatos: “Esto es un esquema progresivo”, afirmó.

Sobre el cepo cambiario, Neffa consideró que el Gobierno se siente cómodo manteniendo restricciones para evitar una salida masiva de divisas. “El gran desafío es seguir reduciendo la inflación, seguir abriendo la economía y reforzar la pata fiscal”, concluyó.