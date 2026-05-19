Roberto Corne: “El Gobierno está achicando la base monetaria para volver a proponer la dolarización”

La discusión sobre la dolarización volvió a instalarse en el centro de la agenda económica y política. Para el sociólogo, Roberto Corne, detrás de las últimas medidas del Gobierno existe una estrategia orientada a reducir la circulación de pesos y generar las condiciones para impulsar nuevamente un esquema dolarizador.

Durante la entrevista, el sociólogo explicó que la base monetaria argentina ronda los “42 billones de pesos” y sostuvo que el oficialismo está aplicando una política de contracción monetaria para disminuir la cantidad de dinero circulante. En ese sentido, afirmó: “Ellos están achicando esa base monetaria, para de esa manera volver a proponer la dolarización”.

Corne vinculó esta estrategia con la necesidad política del Gobierno de recuperar apoyo electoral. Según señaló, la administración nacional mantiene una imagen positiva cercana al 30%, pero enfrenta altos niveles de rechazo social. “Es la única manera que pueden remontar la cantidad de votos que tuvieron en la primera vuelta del 2023”, aseguró.

El cepo, la dolarización y el conflicto social

El sociólogo interpretó que la decisión oficial de no levantar el cepo para empresas responde a la necesidad de preservar reservas y evitar una salida masiva de divisas. Además, remarcó que ya existen señales concretas de una mayor circulación del dólar dentro del sistema financiero.

“Ya en algunos bancos están proponiendo poner cajeros automáticos que expandan dólares”, afirmó, al tiempo que consideró que el Gobierno intenta incentivar el ingreso de divisas que actualmente permanecen fuera del sistema formal.

Sin embargo, advirtió sobre las dificultades que podría enfrentar este proceso. “Seguir achicando la base monetaria implica mayor conflicto social”, sostuvo, y cuestionó la posibilidad de que quienes tienen ahorros en dólares decidan volcarlos al sistema financiero argentino. Corne también señaló contradicciones dentro del oficialismo y mencionó directamente al ministro de Economía: “Caputo tiene mucho dinero en el exterior y no lo trae”.

La convertibilidad como antecedente y el futuro económico

Al comparar el escenario actual con experiencias pasadas, el sociólogo recordó la convertibilidad de los años 90 y aseguró que una dolarización “light” ya tuvo antecedentes en la Argentina. Según explicó, el intento de sostener ese esquema derivó en una prolongada recesión.

“La recesión que empieza en el 97 termina en el 2001”, recordó. Además, consideró que la desaceleración inflacionaria actual se explica principalmente por la caída del consumo y de la actividad económica.

En otro tramo de la entrevista, Corne planteó que la relación de los argentinos con el dólar tiene características culturales y financieras particulares. “Dólar ahorro solamente existe en Argentina”, afirmó, al remarcar que en otros países el ahorro suele realizarse en moneda local.

Para el sociólogo, la estrategia económica del Gobierno está centrada exclusivamente en variables financieras y monetarias, mientras que otras áreas del Estado carecen de políticas activas. A su entender, el rumbo económico apunta a profundizar un modelo de fuerte dependencia del dólar y del sector financiero.