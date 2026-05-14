Eduardo Reina advirtió sobre la interna política y el vínculo con China: “Todo el mundo necesita de China”

El analista político Eduardo Reina analizó el escenario económico y político del Gobierno nacional y sostuvo que la administración libertaria enfrenta dificultades tanto en el frente interno como en el contexto internacional. Según explicó, la economía mantiene señales de fragilidad pese a la desaceleración inflacionaria.

“El dólar está, entre comillas, barato”, afirmó Reina, al advertir sobre un nuevo proceso de dolarización de ahorros. En ese sentido, señaló que existe un “récord histórico de compra de dólares en blanco” y una fuerte salida de divisas al exterior.

Además, remarcó que el Gobierno sigue condicionado por el riesgo país y la negociación con el FMI. “La economía sigue exactamente igual, pero con una inflación que les va a costar mantenerla”, aseguró.

La tensión política por el caso Adorni

En el plano político, Reina sostuvo que el oficialismo intenta ganar tiempo frente al avance opositor en el Congreso por el caso que involucra a Manuel Adorni. Según explicó, el PRO continúa alineado con el Gobierno y decidió no dar quórum para tratar el tema en Diputados.

“Macri y el PRO todavía no están jugando un partido aparte”, indicó. Además, aseguró que el oficialismo busca mezclar el debate sobre Adorni con otros proyectos impulsados por Federico Sturzenegger para reducir el tiempo de exposición política del vocero presidencial.

Para Reina, el clima interno dentro de La Libertad Avanza continúa siendo complejo. “Patricia sigue en soledad clamando para que Adorni deje el gobierno”, sostuvo, aunque aclaró que el funcionario mantiene el respaldo de Karina Milei, los Menem y del presidente Javier Milei.

Sobre la investigación vinculada al hermano de Adorni, el analista evitó dar certezas, aunque advirtió que el panorama podría cambiar si aparecen nuevos elementos judiciales. “Adorni gozará de buena salud hasta que la justicia lo decida”, expresó.

Trump, China y el nuevo tablero internacional

Reina también se refirió al vínculo entre Estados Unidos y China tras el encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, y consideró que Washington atraviesa una posición de debilidad.

“Trump necesita el apoyo de China”, afirmó, al relacionar esa dependencia con los conflictos abiertos en Medio Oriente y las tensiones geopolíticas globales. Según explicó, el gigante asiático mantiene una posición estratégica clave por su liderazgo tecnológico y el rol de Taiwán en la producción mundial de chips.

El analista consideró que la Argentina debe mantener una política exterior pragmática. “Todo el mundo necesita de China”, señaló. Y agregó: “China no va a cambiar un ápice su estrategia y van a tener que ir todos al pie a negociar con China”.

Finalmente, Reina interpretó el acercamiento entre Trump y Xi como una señal de reposicionamiento global. “Se viene un Trump, no te digo en retirada, pero en consolidación de algo de lo que hizo”, concluyó.