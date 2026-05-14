Panaderías: advierten que el consumo cayó hasta 87% y ya se perdieron 17.000 empleos

La industria panadera atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Según explicó Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo, el reciente incremento en el valor del trigo volvió a impactar de lleno sobre el sector, que ya venía golpeado por fuertes aumentos en insumos, tarifas y costos operativos.

“Hace dos años y este último tiempo fue donde más me golpeó”, expresó Pinto, quien además vinculó la nueva suba del trigo al conflicto internacional entre Estados Unidos e Irán. “Otro cachetazo para el panadero”, resumió.

El dirigente panadero detalló que la crisis no solo afecta a los comerciantes, sino también al empleo. “En estos dos últimos años tenemos 2.800 panaderías y más de 17.000 puestos de trabajo perdidos”, aseguró. Además, remarcó que el principal problema es la pérdida del poder de compra de los consumidores: “Lo único que no aumenta es el salario de la gente”.

Caída histórica del consumo en panaderías

Pinto explicó que el desplome en las ventas ya alcanza niveles alarmantes. Según precisó, durante los primeros tres meses del año el consumo cayó un 45% en comparación con el mismo período del año pasado. “No vendemos y nos aumenta todo”, lamentó.

En ese contexto, detalló que los productos más afectados son los vinculados a la pastelería y la confitería. “Todo lo que es pastelería, tortas, tartas y sándwiches de miga bajó entre un 87%”, sostuvo. En tanto, la venta de pan cayó un 60%.

Para Pinto, el deterioro social ya impacta directamente en la alimentación cotidiana. “La gente consume pan, hoy no tiene… si acudís para comer y tomás una taza de mate cocido con pan, ya ni siquiera eso puede la gente”, afirmó.

El dilema del precio del pan

El titular del Centro de Panaderos de Merlo explicó que, pese al fuerte incremento de costos, las panaderías no pueden trasladar totalmente las subas al precio final porque perderían aún más ventas.

“A nosotros nos aumentó todo un 700% en estos dos últimos años y el panadero pudo llevar su producto un 180%”, indicó. Actualmente, señaló que el kilo de pan ronda los 2.800 pesos, aunque reconoció que debería valer mucho más para cubrir costos.

“Si yo lo llevo a 4.000 o 4.500 pesos, que es lo que necesito venderlo para poder llevar mi panadería, me haría un problema porque la gente no lo puede consumir”, explicó.

Finalmente, Pinto insistió en que el problema de fondo no es únicamente el aumento de precios, sino la pérdida del poder adquisitivo. “La solución es que la gente tenga plata en el bolsillo”, concluyó.