Marcelo Rodríguez sobre el régimen simplificado de Ganancias: “No habría razón para que los contribuyentes no vayan a adherir”

Con más de 80.000 contribuyentes adheridos al régimen simplificado de Ganancias, el programa impulsado por el Gobierno comienza a mostrar señales de avance, aunque todavía enfrenta obstáculos técnicos y normativos.

El tributarista Marcelo Rodríguez explicó que existe una importante expectativa en torno a la medida, pero remarcó que aún faltan precisiones oficiales para otorgar mayor seguridad jurídica.

“Esperábamos que fuera más sencillo. Y, fundamentalmente, estamos a la espera de un pronunciamiento de la Dirección Nacional de Impuestos”, sostuvo Rodríguez, al referirse a las dificultades operativas del sistema de presentación de declaraciones juradas.

El especialista señaló que la principal preocupación del sector profesional pasa por los vencimientos previstos para el 12 de junio y por la falta de definiciones sobre algunos aspectos considerados “controvertidos” del régimen. Según explicó, el dictamen oficial prometido por las autoridades todavía no fue publicado pese a que había sido anunciado semanas atrás.

Un régimen con amplios beneficios fiscales

Rodríguez destacó que el esquema está dirigido exclusivamente a personas humanas residentes en el país y detalló los requisitos patrimoniales y de ingresos necesarios para adherir. Entre los principales beneficios, subrayó que los contribuyentes podrán presentar declaraciones juradas sin necesidad de exteriorizar patrimonio ni justificar consumos.

“La declaración jurada se considerará exacta e impedirá al organismo cuestionarla y, fundamentalmente, iniciar procesos fiscalizatorios por períodos fiscales anteriores”, explicó.

De acuerdo con el tributarista, este punto representa uno de los mayores incentivos del programa, ya que brinda previsibilidad y limita futuras inspecciones fiscales siempre que no existan diferencias significativas detectadas por el fisco.

Además, indicó que muchos contribuyentes evalúan adherir para regularizar fondos no declarados, aunque insistió en que todavía existen dudas legales que necesitan ser aclaradas por el Poder Ejecutivo y la administración tributaria.

Demoras, inquietudes y pedido de prórroga

Pese al interés que genera el régimen, Rodríguez reconoció que el proceso de adhesión avanza lentamente debido a problemas técnicos del aplicativo y a la complejidad administrativa. “El aplicativo que pensábamos que iba a ser más sencillo no es muy amigable”, afirmó.

En ese sentido, reveló que las entidades profesionales que agrupan a los contadores públicos ya solicitaron una prórroga en los vencimientos para evitar errores y dar más tiempo a los contribuyentes.

Para el especialista, el potencial del programa sigue siendo muy alto y podría acelerarse una vez que se publiquen las aclaraciones pendientes. “Es tan generoso el beneficio que otorga este régimen que no habría ninguna razón de peso como para inferir que los contribuyentes no vayan a adherir”, concluyó.