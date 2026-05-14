Daniel Acuña sobre el consumo en comercios mayoristas: “El cliente invierte mucho tiempo buscando precios”

El consumo en los comercios mayoristas comenzó a mostrar señales de recuperación durante mayo, aunque el escenario continúa marcado por la cautela de las familias y la necesidad de ofrecer promociones agresivas. Así lo explicó Daniel Acuña, gerente de Supermercado Mayorista Masivos, quien señaló que el sector atraviesa un contexto donde el consumidor “estudia” cada compra y prioriza el precio por encima de todo.

“Estamos transitando un mes de mayo mejor respecto al mes de abril. Estamos creciendo en unidades vendidas, resignando también un poco nuestra rentabilidad”, sostuvo Acuña, al explicar que el crecimiento actual se apoya en descuentos más fuertes, promociones y el avance del canal digital.

Compras más estudiadas y promociones agresivas

El empresario detalló que el mayorista trabaja con más de 3.300 productos activos y que entre un 10% y un 15% de ellos se encuentran semanalmente en oferta. Según indicó, el objetivo es captar a un consumidor que hoy analiza mucho más sus gastos.

“Hoy el cliente invierte mucho tiempo buscando precios”, remarcó, y comparó la situación actual con años anteriores, cuando las compras se realizaban con mayor impulso por temor a nuevas subas de precios.

En ese sentido, explicó que las familias dejaron atrás las compras voluminosas y ahora realizan adquisiciones más reducidas y planificadas. “Antes la gente llenaba un carrito y hoy en día es una compra más justa, una compra mínima y muy estudiada”, afirmó.

Acuña también destacó el crecimiento sostenido de las ventas online a través de aplicaciones y envíos sin cargo, aunque aclaró que el canal presencial sigue siendo clave para el negocio. “El salón cada vez es más atrayente para el cliente y para el consumidor, por eso es difícil que eso se acabe”, aseguró.

Tarjeta de crédito y salarios que no alcanzan

Consultado sobre los cambios en las formas de pago, el gerente señaló que la tarjeta de crédito en un pago y las billeteras virtuales son hoy las herramientas más utilizadas por los consumidores.

“Eso deja muy sobre la mesa que el sueldo no alcanza y tiene que empezar a ganar por el mes que viene”, expresó, al describir el comportamiento de los clientes en las góndolas mayoristas.

Entre los productos más vendidos mencionó aceites, harinas, arroz, gaseosas, agua y yerba, todos artículos esenciales para el consumo diario de las familias. Además, explicó que el negocio implementó descuentos desde tres unidades para facilitar el acceso tanto a comerciantes pequeños como a grupos familiares.

Por otra parte, Acuña advirtió sobre el peso de los costos fijos y logísticos en la estructura del sector. Combustible, insumos y cargas vinculadas al personal forman parte de los gastos que afectan la rentabilidad y limitan el margen para seguir reduciendo precios.

Aun así, el empresario se mostró optimista respecto a los próximos meses y consideró que la estabilidad económica será clave para recuperar el consumo. “Necesitamos proyectar”, concluyó.