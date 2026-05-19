La agroindustria proyecta una liquidación récord: “Sería la segunda más alta después de 2022”

La agroindustria argentina recibió una señal positiva en medio de un contexto económico desafiante. La Bolsa de Comercio de Rosario elevó las previsiones de liquidación de divisas para 2026 y estimó ingresos por más de 36.000 millones de dólares, impulsados por una mejora en la producción de soja y maíz y por un escenario internacional más favorable.

“La Bolsa de Comercio Rosario aumentó las previsiones que tenía de liquidación para 2026 de la cosecha y ahora calcula que van a ser unos 36.111 millones de dólares”, explicó Luis Machado. El periodista destacó que esta nueva estimación representa “800 millones de dólares más que en la previsión de hace un mes”.

Mejores cosechas y expectativa de dólares

El especialista remarcó que las buenas condiciones productivas fueron determinantes para mejorar las perspectivas del sector. “Las buenas producciones que hay tanto de soja como de maíz permiten llegar a esta liquidación”, sostuvo.

Además, señaló que el escenario podría convertirse en uno de los mejores registros históricos para el agro argentino. “Sería la segunda más alta después del récord que se había producido en 2022”, indicó Machado, en referencia a los 44.000 millones de dólares liquidados en aquel año.

La mejora de los precios internacionales también aportó optimismo. Según detalló el periodista, el mercado reaccionó favorablemente tras un acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, que volvió a impulsar el valor de los commodities agrícolas.

El acuerdo entre Estados Unidos y China impulsó la soja

Machado explicó que la reciente suba de la soja estuvo vinculada al entendimiento alcanzado entre Washington y Beijing. “Estados Unidos le va a vender 17.000 millones de dólares en productos agropecuarios”, afirmó.

Aunque todavía no se precisaron todos los productos involucrados, el analista consideró que la soja tendrá un papel central dentro del acuerdo. “Mucho tiene que ver con el tema de la soja, que era algo que estaba buscando Estados Unidos”, señaló.

En ese contexto, el mercado mostró fuertes movimientos. “Eso hizo subir los precios, tanto de la soja como del maíz”, explicó Machado, aunque aclaró que posteriormente hubo una leve corrección. “Hoy se corrigió un poquito, un dólar o dos dólares hacia la baja”, agregó.

El nuevo panorama genera expectativas positivas no solo para el sector agropecuario, sino también para la economía argentina, debido al impacto que tendría el ingreso de divisas provenientes de las exportaciones.