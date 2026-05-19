Nicolás Sidicaro: “Desde la llegada de Javier Milei se perdieron más de 24.400 empresas”

La crisis del consumo, el deterioro del poder adquisitivo y la apertura económica están provocando un fuerte retroceso en distintos sectores productivos de la Argentina. Así lo advirtió Nicolás Sidicaro, economista e investigador, en diálogo con Canal E, quien explicó que la caída afecta tanto a industrias tradicionales como a actividades vinculadas al transporte, la construcción y el comercio. “Lo que vemos es una fuerte caída de empresas desde que asumió el gobierno Javier Milei hasta hoy en día”, señaló el especialista.

Según detalló, el fenómeno no se limita a un único sector: “Hay desde empresas industriales que están más vinculadas a la caída del consumo y la apertura económica, pero también transporte y construcción”, agregó.

El economista remarcó que la contracción de la actividad genera un efecto dominó sobre toda la cadena productiva. “Esto impacta en toda la cadena”, afirmó, al explicar cómo la baja del consumo y la pérdida de poder adquisitivo reducen la demanda de bienes y servicios.

Los sectores que crecen y los que pierden empleo

Sidicaro destacó que actualmente los únicos sectores con crecimiento sostenido son el petróleo, la minería y algunos servicios terciarizados, aunque aclaró que estas actividades no logran compensar la destrucción de empleo en ramas más intensivas en mano de obra. “Petróleo y minería son muy buenos empleadores, pero es un escaso número”, sostuvo. En contraste, explicó que sectores como la construcción, la industria y el transporte son los que concentran la mayor cantidad de puestos de trabajo y hoy muestran señales de retroceso.

Además, alertó sobre el impacto de las importaciones en la producción nacional. Según indicó, empresas vinculadas a la minería y al petróleo comenzaron a reemplazar proveedores locales por productos importados, especialmente provenientes de China.

“Lo que estamos observando es que hay crecimiento, por ejemplo en el petróleo y la minería, que está importando cada vez más material de afuera y no utilizando proveedores internos”, explicó.

El desafío económico y la sostenibilidad del ajuste

Durante la entrevista, Sidicaro planteó dudas sobre la sustentabilidad del modelo económico actual y advirtió que el ajuste fiscal está afectando directamente el consumo y los ingresos. “El gran problema que tiene hoy en día el gobierno es que ajusta para mantener las cuentas en orden, pero ese ajuste saca dinero de circulación y poder adquisitivo”, expresó.

El investigador también puso el foco en la incertidumbre política y económica a largo plazo. En ese sentido, consideró que la estabilidad macroeconómica debe ir acompañada de mejoras sociales para ser sostenible en el tiempo. “Hay que ver hasta qué punto mantener las cuentas en orden a rajatabla termina conviniendo”, concluyó.