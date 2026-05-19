Aníbal Urios sobre el escenario electoral: “Hay un porcentual de la población que está pensando también en otras opciones”

La caída en la imagen del Gobierno nacional y el impacto político del caso de Manuel Adorni comienzan a reconfigurar el escenario político. Según explicó Aníbal Urios, consultor político, el oficialismo atraviesa un momento de desgaste comunicacional mientras surgen nuevas alternativas dentro del mismo espacio ideológico.

“La gente necesita escuchar hacia dónde vamos y qué cambios hay que hacer”, afirmó Urios, quien consideró que el Gobierno quedó “enredado” en la polémica vinculada a Adorni y dejó de instalar temas clave como la reforma política, la inseguridad y la recuperación salarial.

Para el consultor, existe un núcleo importante de votantes que continúa respaldando el rumbo económico de Javier Milei, aunque empieza a evaluar otras figuras. “Hay un porcentual de la población que sabe lo que quiere, que no quiere volver a la receta del pasado, pero que está pensando también en otras opciones”, sostuvo.

Villarruel y Macri aparecen como alternativas moderadas

Urios aseguró que dentro de ese “plan B” comienzan a crecer nombres como Victoria Villarruel y Mauricio Macri. Según explicó, ambos logran captar parte del electorado que acompaña el ajuste fiscal y las reformas económicas, pero busca una versión “más moderada” del oficialismo. “Ese mileísmo moderado lo puede representar esa figura”, expresó en referencia a Villarruel, a quien definió como una dirigente que mantiene afinidad con las ideas del Gobierno, aunque diferenciada políticamente de la administración actual.

El consultor también señaló que el regreso de Macri a la escena pública mediante actos en distintos puntos del país responde a esa misma lógica. “Mauricio va a intentar ser”, afirmó sobre una eventual candidatura presidencial del líder del PRO.

El PRO se reorganiza y busca ampliar su alcance

En relación con la estrategia del PRO, Urios interpretó que los actos encabezados por Macri buscan reconstruir volumen político nacional y salir de la identificación exclusiva con la Ciudad de Buenos Aires. “Mostrar solo los Macri es mostrar que somos solo Capital”, explicó al referirse a la ausencia de Jorge Macri en algunas actividades partidarias.

Además, consideró que el PRO intenta ampliar su base electoral y volver a posicionarse como un actor central dentro del espacio de centroderecha. Incluso, deslizó posibles alianzas futuras entre sectores del macrismo y dirigentes libertarios.

Para Urios, la clave estará en determinar qué combinación de liderazgos logra representar mejor a ese electorado que respalda las reformas económicas, pero comienza a mostrar señales de cansancio con el oficialismo actual.