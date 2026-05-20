El Índice Líder cayó en abril y el riesgo de recesión subió a 88%

El Índice Líder (IL) elaborado por el Centro de Investigación en Finanzas (CIF) de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT) cayó en abril luego de dos meses en alza.

El indicador que "busca anticipar cambios de tendencia en el ciclo económico” cayó 1,77%" en su medición desestacionalizada respecto al mes previo. La tendencia de mediano plazo profundiza el sesgo negativo: "El indicador presenta una disminución de 6,01% con respecto a abril de 2025". El indicador venía de marcar alzas de 1,17% en febrero y 0,83% en marzo.

El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del INDEC, en su versión desestacionalizada, "mostró una disminución de 1,50% durante febrero de 2026".

La confianza en el Gobierno de Javier Milei se desplomó 12% y marcó la quinta caída consecutiva

Sectores en movimiento

Por su parte, el Índice de Difusión (IDCIF), la métrica que evalúa qué la extensión del movimiento del ciclo económico entre los distintos sectores productivos y financieros, se encuentra en 20%.

Según el informe, ese porcentaje "quiere decir que de las diez series que componen el Índice Líder, dos presentan variaciones positivas significativas: el precio FOB de la soja y la Recaudación de IVA en términos reales".

Los ocho componentes restantes operaron en terreno negativo o sin variaciones que aporten tracción: Índice General de la Bolsa de Comercio, el Merval deflactado, el agregado monetario M1, las ventas de autos a concesionarios, los despachos de cemento, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) y la producción industrial de minerales no metálicos y siderurgia.

Probabilidad de recesión bajo la lupa

El estudio resalta de forma taxativa que "en abril de 2026, la probabilidad de salir de la fase expansiva de la actividad económica durante los próximos meses se ubica en 88%". En marzo, se ubicaba en 86%.

El modelo estadístico de la UTDT determina formalmente una recesión "cuando la serie de tendencia ciclo del EMAE tiene seis caídas consecutivas. Es decir, dos trimestres de caída".

Debido a que el cálculo es acumulativo y "cambia lentamente en el tiempo", el indicador líder ha vuelto a consolidar un piso elevado de riesgo de parate macroeconómico.

LM